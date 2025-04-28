Появились новые утечки о следующем флагманском процессоре Qualcomm — Snapdragon 8 Elite 2. Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, чип будет официально представлен уже в конце сентября. Он станет преемником Snapdragon 8 Elite, выпущенного в октябре прошлого года. Давайте разберём, что известно о характеристиках новинки и на каких устройствах она появится первой.

Когда представят Snapdragon 8 Elite 2

По словам инсайдера, чип дебютирует в конце сентября 2025 года. Первые смартфоны с новым процессором поступят в продажу уже в октябре.

Таким образом, Qualcomm планирует напрямую конкурировать с Apple и её линейкой iPhone 17, которая тоже ожидается в сентябре. По слухам, одними из первых устройств на базе нового чипа станут Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro.

Характеристики нового чипа Qualcomm (по слухам)

Согласно утечкам, Snapdragon 8 Elite 2 получит серьёзный прирост производительности по сравнению с предшественником. Основные улучшения:

Частота процессора: базовая частота 4,4 ГГц против 4,32 ГГц у предыдущей модели.

базовая частота 4,4 ГГц против 4,32 ГГц у предыдущей модели. Архитектура CPU: второе поколение собственной архитектуры Qualcomm.

второе поколение собственной архитектуры Qualcomm. Кэш-память GPU: увеличен с 12 МБ до 16 МБ, что обеспечивает прирост производительности на 30%.

Кроме того, процессор будет изготавливаться по третьему поколению 3-нм техпроцесса от TSMC. Это позволяет повысить производительность на 4% и одновременно снизить энергопотребление на 9% без увеличения тактовых частот. Также чип получит поддержку нового набора инструкций SME в рамках архитектуры Arm64. Это обеспечит более эффективную обработку мультимедиа и графики.

Смартфоны с Snapdragon 8 Elite 2

В числе первых моделей на базе нового процессора ожидаются:

Xiaomi 16 и 16 Pro

Redmi K90 Pro

Realme GT 8 Pro

OnePlus 14

iQOO 14

Xiaomi 16 Ultra

Vivo X300 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

При этом версии Ultra у разных брендов планируются к выпуску в первой половине 2026 года.