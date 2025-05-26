Exynos 2500, первый 3-нм процессор Samsung для смартфонов, засветился в базе данных Geekbench накануне дебюта с Galaxy Z Flip 7. Утечка пролила свет на характеристики нового чипа, который, как ожидается, будет использоваться во всех версиях Galaxy Z Flip 7 по всему миру.

Galaxy Z Flip 7 на Exynos 2500: производительность ниже ожиданий

Согласно данным Geekbench, модель Galaxy Z Flip 7 с номером SM-F766U, предназначенная для США, оснащена процессором Exynos 2500 (код S5E9955) и 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает на базе Android 16 с оболочкой One UI 8.0.

В тестах Geekbench 6 Exynos 2500 набрал 2 012 баллов в одноядерном тесте и 7 563 балла в многоядерном. Эти показатели заметно ниже, чем у современных флагманских процессоров Apple, MediaTek и Qualcomm. Даже первый флагманский чип Xiaomi демонстрирует более высокие результаты.

Exynos 2500 лишь немного опережает прошлогодний Snapdragon 8 Gen 3, который использовался в Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Возможной причиной столь скромной производительности может быть заниженная тактовая частота, что, вероятно, связано с управлением тепловыделением в компактном корпусе Galaxy Z Flip 7. Тем не менее, такой результат для первого 3-нм чипа Samsung выглядит разочаровывающим.

Характеристики Exynos 2500

Процессор Exynos 2500 построен на 10-ядерной архитектуре:

1 ядро Cortex-X925 с частотой 3,3 ГГц

2 ядра Cortex-A725 с частотой 2,75 ГГц

5 ядер Cortex-A725 с частотой 2,36 ГГц

2 ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц

Графическая подсистема представлена GPU Xclipse 950, предположительно на базе архитектуры AMD RDNA 3.5.

Главное ядро Cortex-X925 работает на частоте 3,3 ГГц, что значительно ниже, чем у конкурентов, где частоты достигают 4 ГГц и выше.

Exynos 2500 для всех регионов

Ранее сообщалось, что Samsung планирует использовать Exynos 2500 в версиях Galaxy Z Flip 7, продающихся в Индии и Южной Корее. Теперь, судя по утечке, этот процессор будет стоять и в американских моделях, что означает его использование в Galaxy Z Flip 7 по всему миру.

Официальный анонс Galaxy Z Flip 7 с процессором Exynos 2500 ожидается в июле.