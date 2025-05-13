Российская компания Postgres Professional, признанная крупнейшим разработчиком СУБД по данным Центра стратегических разработок (ЦСР) за 2023 год, объявила о запуске масштабного проекта: инвестиции в размере более 1,5 млрд рублей будут направлены на разработку и запуск Postgres Pro Machine — новой программно-аппаратной платформы для баз данных. Техническим партнёром выступает отечественный производитель ИТ-оборудования Delta Computers.

Первая в России универсальная «машина баз данных»

Postgres Pro Machine станет первой в России МБД (машиной баз данных), способной одновременно поддерживать четыре разных сценария работы с СУБД в рамках единой архитектуры:

высоконагруженные транзакционные базы данных,

аналитическая обработка данных,

управление множеством БД среднего объёма,

горизонтальное масштабирование с шардингом.

Ключевое преимущество платформы — единый интерфейс управления всеми типами СУБД без необходимости переключаться между разрозненными решениями.

«Сегодня российским компаниям приходится использовать сразу несколько технологических стеков для работы с базами данных: виртуальные СУБД, системы без виртуализации, аналитические движки, крупные БД от 150 ТБ и более, — поясняет Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional. — Postgres Pro Machine объединит все эти сценарии в одном решении и позволит заказчикам сократить издержки — и финансовые, и кадровые».

Производительность выше на 30% за счёт аппаратно-программной интеграции

В отличие от традиционных решений, где программное обеспечение «ставится сверху» на стандартное железо, Postgres Pro Machine разрабатывается как цельная система: СУБД и аппаратная платформа проектируются параллельно, с учётом специфики друг друга. Это обеспечивает прирост производительности более 30% по сравнению с классическими архитектурами.

Такой уровень эффективности невозможен при стандартном подходе к интеграции — он стал возможен только благодаря глубокой переработке внутренней архитектуры СУБД и созданию собственной аппаратной базы.

За «железо» отвечает Delta Computers

Партнёром по аппаратной части проекта стала компания Delta Computers — российский разработчик ИТ-оборудования с собственным R&D-центром. Компания работает с 2016 года и поставляет решения для крупнейших предприятий из сферы энергетики, транспорта, ритейла, финансов и других отраслей.

Когда ждать запуск

Сейчас Postgres Pro Machine находится на финальном этапе тестирования. Первые пилотные внедрения запланированы на вторую половину 2025 года. Подробную информацию о платформе можно найти на официальном сайте проекта.

Живую демонстрацию устройства и его возможностей можно будет увидеть на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня 2025 года.