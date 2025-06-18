В социальной сети X возникли слухи о предполагаемых спецификациях GeForce RTX 5090 DD, новой версии флагманской видеокарты NVIDIA, адаптированной для китайского рынка с учетом санкций. Согласно источнику, эта модель станет еще более урезанной версией, существующей RTX 5090 D.

Инсайдер под псевдонимом MEGAsizeGPU утверждает, что в основе будущей видеокарты будет графический процессор GB202-240, размещенный на печатной плате PG145 SKU 40, дизайн которой был пересмотрен с учетом изменений в расположении VRAM и GPU.

По неподтвержденным данным, GeForce RTX 5090 DD будет оснащена 14 080 ядрами CUDA (на 35% меньше, чем у оригинальной модели) и 24 ГБ видеопамяти GDDR7 с 384-битной шиной (на 25% меньше). Ожидается, что все это, вместе с новым ограничением энергопотребления, приведет к снижению производительности видеокарты примерно на 20-30% по сравнению со стандартной версией.

Информация о дате выхода и стоимости GeForce RTX 5090 DD пока отсутствует.