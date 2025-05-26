Nvidia планирует выпустить новый искусственный интеллект (ИИ) чип для китайского рынка по значительно более низкой цене по сравнению с недавно представленным моделем H20. Массовое производство нового GPU, основанного на архитектуре Blackwell, начнется уже в июне, сообщили источники.

Новый графический процессор предназначен для задач ИИ и будет стоить примерно от 6500 до 8000 долларов — значительно дешевле H20, которая стоила от 10 000 до 12 000 долларов. Более низкая цена обусловлена меньшими техническими характеристиками и упрощенными требованиями к производству.

По данным источников, новый чип основан на серверном GPU Nvidia RTX Pro 6000D и использует стандартную память GDDR7 вместо более продвинутой HBM. В производстве не задействована технология упаковки CoWoS от TSMC, что также снижает стоимость.

Ранее не публиковались детали о стоимости, сроках или характеристиках этого продукта. Три источника отказались назвать имена из-за конфиденциальности.

Представитель Nvidia заявил, что компания продолжает оценивать возможности.

«Пока мы не определились с дизайном и не получили одобрения правительства США, участие в китайском рынке центров обработки данных стоимостью около 50 миллиардов долларов остается под вопросом», — отметил он.

Китай остается важным рынком для Nvidia: в прошлом году на долю страны приходилось около 13% продаж. Это уже третий случай, когда Nvidia вынуждена адаптировать продукцию из-за американских ограничений, направленных на замедление технологического развития Китая.

Ожидается, что новый GPU хоть и обладает меньшей вычислительной мощностью по сравнению с H20, сможет сохранить конкурентоспособность. Основным соперником в Китае остается Huawei с чипом Ascend 910B.

Еще один важный момент — снижение рыночной доли Nvidia в Китае: с 95% в 2022 году после ограничений она снизилась примерно до 50%, сообщил глава компании Дженсен Хуанг во время визита в Тайбэй.

По данным источников, Nvidia разрабатывает еще один чип на архитектуре Blackwell для Китая; его производство запланировано на сентябрь. Спецификации пока не разглашаются.

После запрета экспорта модели H20 в апреле компания рассматривала создание упрощенной версии для Китая, но этот план отменили. Хуанг отметил: «Архитектура Hopper устарела и больше не подходит под текущие экспортные ограничения США».

Окончательное название нового GPU пока не раскрывается; предполагается его выпуск уже в июне. Китайская брокерская GF Securities предполагает возможное название — B40 или серия 6000D, однако точных данных о цене и характеристиках пока нет.

Запрет на H20 вынудил Nvidia списать запасы на сумму около 5,5 млрд долларов; также компания сообщила о сокращении продаж примерно на 15 млрд долларов из-за новых ограничений. В частности, ограничения касаются пропускной способности памяти — ключевого показателя скорости передачи данных между процессором и памятью. Это особенно важно для задач ИИ с интенсивной обработкой данных.