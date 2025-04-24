Nvidia официально вывела на рынок новую линейку графических ускорителей GeForce RTX 5060 Ti, и теперь они доступны в России — эксклюзивно в магазине «Ситилинк». Всего представлено семь моделей с объёмом памяти 8 и 16 ГБ, а для одной из конфигураций действует ограниченная акция: только 24 и 25 апреля видеокарту можно приобрести почти вдвое дешевле стартовой цены.

Флагманская модель Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti GV-N506TEAGLE с 16 ГБ видеопамяти предлагается по промоцене 31 000 рублей, тогда как её обычная стоимость составляет 61 000 рублей.

Что нового в RTX 5060 Ti

Графические ускорители RTX 5060 Ti построены на чипе GB206-300 и оснащены 4608 CUDA-ядер. Максимальная тактовая частота достигает 2,57 ГГц, а энергопотребление составляет 180 Вт. Видеокарта выпускается в двух конфигурациях памяти: 8 ГБ и 16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной и пропускной способностью до 448 ГБ/с.

Главные особенности серии:

Поддержка DLSS 4 , новой версии технологии апскейлинга от Nvidia;

, новой версии технологии апскейлинга от Nvidia; Технология многокадровой генерации , которая позволяет видеокарте создавать до трёх кадров вместо одного, значительно повышая плавность изображения;

, которая позволяет видеокарте создавать до трёх кадров вместо одного, значительно повышая плавность изображения; По данным Nvidia, с активным DLSS 4 производительность возрастает в 6 раз по сравнению с RTX 3060и на 25% превышает уровень RTX 4060.

Идеальное решение для Full HD-гейминга

RTX 5060 Ti — это оптимальный выбор для игр в разрешении Full HD с заделом на будущее. Особенно выгодной выглядит версия с 16 ГБ видеопамяти: уже сейчас она демонстрирует уверенную работу в современных тайтлах с акцентом на производительность и энергоэффективность.

Цены на остальные модели RTX 5060 Ti в Ситилинке

В магазине доступны и другие модификации RTX 5060 Ti — как с 8 ГБ, так и с 16 ГБ памяти: