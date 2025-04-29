MSI Claw 8 AI+ уже признан самым производительным портативным Windows-устройством на рынке, но теперь его ждёт ещё один значительный прирост мощности. Intel выпустила свежую версию драйвера для встроенной графики Arc на базе чипов Lunar Lake, и обновление приносит впечатляющий прирост производительности.

По данным Intel, в играх можно ожидать в среднем на 10% более высокие показатели FPS и до 25% лучшую производительность по 99-му процентилю кадров — это один из самых заметных скачков, достигнутых только за счёт обновления драйвера.

Обновлённая графика Arc раскрывает потенциал Lunar Lake

В тестировании Intel использовался именно MSI Claw 8 AI+, настроенный на ручной профиль мощности в 17 Вт. Результаты оказались убедительными: в ресурсоёмких играх вроде Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy наблюдается прирост в несколько кадров, а вот в менее требовательных проектах, таких как Fortnite и Payday 3, показатели улучшились значительно.

Даже в тех играх, где средний FPS изменился не сильно, улучшения заметны в стабильности кадров — тот самый 99-й процентиль вырос ощутимо. Хороший пример — God of War Ragnarok: хотя среднее значение почти не поменялось, минимальные просадки стали реже.

Новый драйвер уже доступен, но пока не для всех

Обновление драйвера можно установить через фирменное программное обеспечение Intel Graphics (начиная с версии 32.0.101.6734). Пока оно предназначено только для моделей Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+, но в ближайшие месяцы поддержка появится и на других устройствах с чипами Lunar Lake. Intel подчёркивает, что активация драйвера будет происходить поэтапно — через производителей оборудования.

Интересно, что графическое ПО Intel, которое начиналось с сырой и нестабильной версии, сегодня демонстрирует зрелость. Последние успехи, включая запуск Arc B580 для ПК, доказывают, что компания уверенно идёт вперёд. После устранения крупных багов разработчики переключились на оптимизацию, и это приносит плоды. В этот раз акцент был сделан на управлении энергопотреблением — и, судя по использованному в тестах лимиту мощности в 17 Вт, Intel удалось найти удачный баланс между производительностью и энергосбережением.