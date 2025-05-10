MediaTek продолжает использовать знакомую стратегию для бюджетных и среднебюджетных чипов: выпуск обновлённых версий прежних процессоров под новыми названиями. Новый Helio G200 стал очередным примером такого подхода, фактически представляя собой слегка улучшенный Helio G100.

Минимальные отличия от предшественника

Как и G100, новый Helio G200 построен на восьмиядерной архитектуре: два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2.2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 на 2.0 ГГц. GPU остался в том же классе Mali-G57, но с немного увеличенной частотой — до 1.1 ГГц.

Поддержка памяти и хранилища также не изменилась: LPDDR4X (до 4266 Мбит/с) и UFS 2.2. По сути, изменения сводятся к незначительным приростам частот и небольшим оптимизациям по энергоэффективности.

Заявленные улучшения и маркетинговый акцент

MediaTek избегает прямого сравнения G200 с G100, предпочитая сопоставлять новинку с “конкурентами”. По внутренним данным компании, Helio G200 показывает:

+35% производительности в AnTuTu,

+40% в одноядерном и +20% в многоядерном Geekbench,

+75% прирост в графике,

до +30% энергоэффективности в играх.

Камера, дисплей и связь — без перемен

Поддержка камер осталась прежней: до 200 МП, многокадровое шумоподавление и 12-битная технология DCG для HDR-видео. Дисплейный блок поддерживает Full HD+ при 120 Гц и технологию Intelligent Display Sync для динамического управления частотой обновления.

Сетевые возможности включают встроенный LTE-модем Cat-13 с поддержкой 4G VoLTE, 4×4 MIMO, 256QAM и глобальных диапазонов. Также добавлен обновлённый 4G DC SAR-модуль, который должен улучшить производительность в мессенджерах и соцсетях при слабом сигнале.

Итог

MediaTek Helio G200 — это скорее маркетинговое обновление G100 с минимальными изменениями в архитектуре. Чип ориентирован на недорогие смартфоны с упором на баланс между производительностью и стоимостью, но в техническом плане это всё тот же проверенный G100 с лёгкой косметикой.