MediaTek Helio G200
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MediaTek продолжает использовать знакомую стратегию для бюджетных и среднебюджетных чипов: выпуск обновлённых версий прежних процессоров под новыми названиями. Новый Helio G200 стал очередным примером такого подхода, фактически представляя собой слегка улучшенный Helio G100.

Содержание
1. Минимальные отличия от предшественника
2. Заявленные улучшения и маркетинговый акцент
3. Камера, дисплей и связь — без перемен
4. Итог

Минимальные отличия от предшественника

Как и G100, новый Helio G200 построен на восьмиядерной архитектуре: два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2.2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 на 2.0 ГГц. GPU остался в том же классе Mali-G57, но с немного увеличенной частотой — до 1.1 ГГц.

Поддержка памяти и хранилища также не изменилась: LPDDR4X (до 4266 Мбит/с) и UFS 2.2. По сути, изменения сводятся к незначительным приростам частот и небольшим оптимизациям по энергоэффективности.

MediaTek Helio G200

Заявленные улучшения и маркетинговый акцент

MediaTek избегает прямого сравнения G200 с G100, предпочитая сопоставлять новинку с “конкурентами”. По внутренним данным компании, Helio G200 показывает:

  • +35% производительности в AnTuTu,
  • +40% в одноядерном и +20% в многоядерном Geekbench,
  • +75% прирост в графике,
  • до +30% энергоэффективности в играх.

Камера, дисплей и связь — без перемен

Поддержка камер осталась прежней: до 200 МП, многокадровое шумоподавление и 12-битная технология DCG для HDR-видео. Дисплейный блок поддерживает Full HD+ при 120 Гц и технологию Intelligent Display Sync для динамического управления частотой обновления.

Сетевые возможности включают встроенный LTE-модем Cat-13 с поддержкой 4G VoLTE, 4×4 MIMO, 256QAM и глобальных диапазонов. Также добавлен обновлённый 4G DC SAR-модуль, который должен улучшить производительность в мессенджерах и соцсетях при слабом сигнале.

Итог

MediaTek Helio G200 — это скорее маркетинговое обновление G100 с минимальными изменениями в архитектуре. Чип ориентирован на недорогие смартфоны с упором на баланс между производительностью и стоимостью, но в техническом плане это всё тот же проверенный G100 с лёгкой косметикой.

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