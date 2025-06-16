MediaTek готовит к выпуску новый флагманский мобильный чипсет, предположительно получивший название Dimensity 9500. На днях он впервые появился в базе данных Geekbench под номером модели MT6993, раскрыв ключевые характеристики архитектуры и производительности.

Архитектура Dimensity 9500: один сверхъядерный Travis и новое поколение A7

Согласно утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, конфигурация чипа включает одно сверхмощное ядро Travis с частотой 3,23 ГГц, три производительных ядра Alto на 3,03 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Gelas с частотой 2,23 ГГц. Это первый чипсет MediaTek, построенный полностью на новой архитектуре Cortex-X9 с поддержкой SME. Младшие ядра Gelas, как утверждается, основаны на новом поколении A7-ядер.

В отличие от предыдущего поколения Dimensity 9400, в котором использовалась Cortex-X4, новый чип нацелен на повышение вычислительной мощности при сохранении энергоэффективности. Производство осуществляется по 3-нм техпроцессу TSMC N3P.

Новая графика Immortalis-Drage и перспективы по AnTuTu

Dimensity 9500 оснащён графическим ускорителем Mali-G1 Ultra MC12, построенным на архитектуре Immortalis-Drage. Обещано улучшенное трассирование лучей и оптимизация энергопотребления. Однако в текущей версии GPU работает на частоте всего 1 МГц, что ограничивает бенчмарк Geekbench (15 717 баллов). MediaTek планирует завершить настройку графики уже в следующем месяце. Ожидается, что чип сможет преодолеть отметку в 4 миллиона баллов в AnTuTu.

Поддержка памяти LPDDR5X и накопителей UFS 4.1

Новый флагман от MediaTek поддерживает до 4 каналов оперативной памяти LPDDR5X с пропускной способностью до 10 667 Мбит/с, а также хранилища UFS 4.1 с 4-линиевым интерфейсом. Объём кэш-памяти составляет 16 МБ L3 и 10 МБ системного кеша, что должно положительно сказаться на многозадачности и скорости обработки данных.

Анонс в сентябре, первыми будут Vivo и OPPO

Официальная презентация Dimensity 9500 ожидается в сентябре. Согласно слухам, первыми смартфонами на его базе станут устройства серий Vivo X300 и Oppo Find X9.