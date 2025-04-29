MediaTek готовит к выпуску свой новый топовый чипсет Dimensity 9500, и судя по утечке от Digital Chat Station, нас ждёт настоящий монстр. Чип будет производиться на техпроцессе TSMC N3P (в отличие от Dimensity 9400 и 9400+, которые используют N3E) и получит архитектуру без энергоэффективных ядер — только крупные ядра.

Процессор будет состоять из следующей конфигурации: 1 ядро Travis, 3 ядра Alto и 4 ядра Gelas. Travis и Gelas — это новые поколения ядер Cortex-X и Cortex-A7xx от ARM. Alto, предположительно, модифицированное ядро из той же линейки, но без окончательного подтверждения. Ядро Travis, по слухам, будет работать на частоте свыше 4 ГГц.

Помимо этого, чипсет получит 16 МБ кэша L3 и ещё 10 МБ кэша на уровне системы. Он будет поддерживать оперативную память LPDDR5X с пропускной способностью до 10 667 Мбит/с, а также флеш-память UFS 4.1 через четырёхлинейный интерфейс.

За графику отвечает GPU Immortalis-Drage с улучшенной трассировкой лучей и пониженным энергопотреблением. Особый акцент сделан на ИИ-обработке: нейропроцессор NPU 9.0 будет обеспечивать производительность до 100 TOPS. Для сравнения, Dimensity 9400, по разным данным, показывает около 50 TOPS.

MediaTek также готовит более ранний релиз чипа Dimensity 8450, а вот Dimensity 9500 ожидается ближе к октябрю или ноябрю 2025 года.