MediaTek представила новый чипсет Dimensity 8450, который предлагает незначительные улучшения в производительности игр и энергоэффективности при работе с 5G по сравнению с предшественником.

Минимальные отличия от предыдущей версии

Компания MediaTek продолжает насыщать рынок смартфонов процессорами, мало отличающимися друг от друга по характеристикам и производительности. Новый Dimensity 8450 фактически является слегка улучшенной версией Dimensity 8400, не предлагая существенных изменений.

Как и предшественник, новый чипсет производится по 4-нанометровому техпроцессу второго поколения TSMC. Процессор сохранил идентичную восьмиядерную конфигурацию:

1 ядро Cortex-X4 с частотой 3,25 ГГц

3 ядра Cortex-A720 с частотой 3,0 ГГц

4 ядра Cortex-A520 с частотой 2,1 ГГц

Основные характеристики и улучшения

Графический процессор также остался прежним — Mali-G720 MC7 с тактовой частотой 1300 МГц. По заявлению MediaTek, основные улучшения коснулись оптимизации работы в играх и системы обработки изображений (ISP).





Ключевые особенности Dimensity 8450:

Технология StarSpeed Engine для улучшения игровой производительности

Оптимизация ISP для прямых трансляций

Поддержка генеративного ИИ

Система энергосбережения UltraSave 3.0+ для более эффективной работы с 5G

Технические характеристики

Процессор: 8 ядер ARM Cortex-A725 (1×1 МБ L2 + 3×512 КБ L2 + 4×256 КБ L2), 6 МБ L3 кэш + 5 МБ SLC

8 ядер ARM Cortex-A725 (1×1 МБ L2 + 3×512 КБ L2 + 4×256 КБ L2), 6 МБ L3 кэш + 5 МБ SLC Графика: Arm Mali-G720 MC7

Arm Mali-G720 MC7 ИИ: MediaTek NPU 880

MediaTek NPU 880 Дисплей: WQHD+ до 144 Гц, поддержка двух экранов

WQHD+ до 144 Гц, поддержка двух экранов Камера: до 320 Мп, ISP Imagiq 1080

до 320 Мп, ISP Imagiq 1080 Связь: 5G Sub-6GHz модем, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

5G Sub-6GHz модем, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Память: LPDDR5X RAM до 8533 Мбит/с

LPDDR5X RAM до 8533 Мбит/с Хранилище: UFS 4.0 + MCQ

Перспективы на рынке

Первые смартфоны с Dimensity 8450 уже анонсированы — в ближайшее время в Индии дебютирует Reno 14 Pro, за которым последует модель K-серии. Однако, учитывая скорость появления новых чипсетов, производители смартфонов быстро переключатся на следующие новинки.



