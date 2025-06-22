MediaTek представила новый чипсет Dimensity 8450, который предлагает незначительные улучшения в производительности игр и энергоэффективности при работе с 5G по сравнению с предшественником.
Минимальные отличия от предыдущей версии
Компания MediaTek продолжает насыщать рынок смартфонов процессорами, мало отличающимися друг от друга по характеристикам и производительности. Новый Dimensity 8450 фактически является слегка улучшенной версией Dimensity 8400, не предлагая существенных изменений.
Как и предшественник, новый чипсет производится по 4-нанометровому техпроцессу второго поколения TSMC. Процессор сохранил идентичную восьмиядерную конфигурацию:
- 1 ядро Cortex-X4 с частотой 3,25 ГГц
- 3 ядра Cortex-A720 с частотой 3,0 ГГц
- 4 ядра Cortex-A520 с частотой 2,1 ГГц
Основные характеристики и улучшения
Графический процессор также остался прежним — Mali-G720 MC7 с тактовой частотой 1300 МГц. По заявлению MediaTek, основные улучшения коснулись оптимизации работы в играх и системы обработки изображений (ISP).
Ключевые особенности Dimensity 8450:
- Технология StarSpeed Engine для улучшения игровой производительности
- Оптимизация ISP для прямых трансляций
- Поддержка генеративного ИИ
- Система энергосбережения UltraSave 3.0+ для более эффективной работы с 5G
Технические характеристики
- Процессор: 8 ядер ARM Cortex-A725 (1×1 МБ L2 + 3×512 КБ L2 + 4×256 КБ L2), 6 МБ L3 кэш + 5 МБ SLC
- Графика: Arm Mali-G720 MC7
- ИИ: MediaTek NPU 880
- Дисплей: WQHD+ до 144 Гц, поддержка двух экранов
- Камера: до 320 Мп, ISP Imagiq 1080
- Связь: 5G Sub-6GHz модем, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
- Память: LPDDR5X RAM до 8533 Мбит/с
- Хранилище: UFS 4.0 + MCQ
Перспективы на рынке
Первые смартфоны с Dimensity 8450 уже анонсированы — в ближайшее время в Индии дебютирует Reno 14 Pro, за которым последует модель K-серии. Однако, учитывая скорость появления новых чипсетов, производители смартфонов быстро переключатся на следующие новинки.