Флагманский смартфон Oppo Find X9 Pro получит перископическую камеру с новым 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HP5. Ожидается, что это будет первое устройство на рынке с таким модулем, несмотря на то, что сама Samsung пока официально не представила данный датчик.

По данным инсайдера Digital Chat Station, ISOCELL HP5 станет частью одного из четырёх смартфонов в линейке Oppo Find X9. Предыдущие утечки указывали на возможное использование сенсора ISOCELL HP9, как у большинства китайских брендов. Однако Oppo, судя по всему, выбрала альтернативное решение.

Характеристики камеры ISOCELL HP5

Сенсор ISOCELL HP5 будет оснащён матрицей размером 1/1,56 дюйма с разрешением 200 Мп и размером пикселя 0,05 мкм. Также заявлена поддержка технологии Dual Conversion Gain HDR (DCG-HDR), которая улучшает детализацию и динамический диапазон изображения. В отличие от более крупного ISOCELL HP9, новая модель предлагает компактные размеры при высокой чувствительности.

Особенность заключается в том, что ISOCELL HP5 до сих пор не был официально представлен. Ранее сообщалось, что Samsung планирует использовать его в Galaxy S25 Edge и Galaxy Z Fold 7. Однако теперь, по всей видимости, Oppo опередит корейского производителя с коммерческим внедрением этого модуля.





Когда выйдет Oppo Find X9 Pro

Поскольку Oppo выпустила модель Find X8 Pro в октябре 2024 года, можно предположить, что Find X9 Pro появится в продаже в октябре 2025 года. Это означает, что Samsung придётся анонсировать ISOCELL HP5 до этого срока, если она хочет сохранить за собой первенство в презентации новых сенсоров.

Таким образом, Oppo может стать первым производителем, использующим новейшую 200-мегапиксельную камеру Samsung в перископическом модуле. Это станет серьёзным шагом вперёд для мобильной фотографии и усиливает конкуренцию среди флагманов второй половины 2025 года.



