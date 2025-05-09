Инсайдер Digital Chat Station подтвердил информацию о готовящемся к выпуску процессоре Huawei Kirin X90, поделился новыми деталями о его спецификациях и озвучил предполагаемую дату анонса. Кроме того, он упомянул об аналогичной разработке Lenovo, которая еще не была анонсирована компанией.

Согласно информации инсайдера, Kirin X90, имеющий кодовое имя Charlotte Pro, представляет собой улучшенную версию Kirin 9010 (Charlotte) с более современной микроархитектурой. Предполагается, что новый чип будет иметь конфигурацию ядер «4+4+2», а также поддержку технологии многопоточности и криптографических алгоритмов SM3/SM4. Процессор сможет работать с оперативной памятью объемом до 32 ГБ, твердотельными накопителями до 2 ТБ и поддерживать до трех портов USB 4.

Десятиядерный чип Lenovo под названием SS1101 (5-нм), по словам инсайдера, будет иметь компоновку «2+2+3+3», начальную тактовую частоту 3,29 ГГц и интегрированный графический процессор Mali G720 Immortalis. Возможно, чип поддерживает многопоточность, но эта информация пока не подтверждена. Ожидается, что первым устройством с использованием этого фирменного процессора станет планшет Yoga Pad Pro 14.5.