Google и тайваньский производственный гигант TSMC заключили долгосрочное соглашение о выпуске процессоров Tensor для смартфонов Pixel. Как сообщает издание DigiTimes, сотрудничество продлится от трёх до пяти лет, включая поколение Pixel 14.

Первый чип Tensor, произведённый на фабриках TSMC, дебютирует уже в этом году в серии Pixel 10. Новые чипы будут изготавливаться по 3-нм техпроцессу, что ранее также упоминалось в отчётах инсайдеров.

По данным источников, несколько месяцев назад топ-менеджеры Google из США посетили Тайвань, где обсудили с представителями TSMC поставки мобильных SoC для будущих смартфонов Pixel. Теперь известно, что соглашение охватывает несколько поколений, как минимум до выхода Pixel 14.

Ранее появлялись сообщения, что для чипа Tensor G5 Google задействует собственный ISP, а в качестве модема будет использоваться решение от MediaTek. В дополнение к этому Google арендовала испытательные лаборатории на Тайване для тестирования следующего поколения процессоров.

Таким образом, производство процессоров Tensor перейдёт под контроль TSMC, а Google обеспечит стабильность поставок и возможность интеграции новых технологий в свои устройства на годы вперёд.