В результате коллаборации Disney и Piaggio Fast Forward, создателей робота-носильщика Gitamini, представлен инновационный роботизированный ассистент. Модель G1T4-M1N1, по сути представляющая собой интеллектуальный чемодан, выполнена в дизайне, вдохновленном вселенной «Звездных войн».

G1T4-M1N1 разработан для сопровождения пользователя и оказания помощи в рутинных делах. Благодаря встроенным камерам и датчикам, он способен идентифицировать владельца и следовать за ним по ровным дорогам со скоростью до 9,6 км/ч.

Вес робота составляет примерно 13 килограммов, при этом он может транспортировать грузы весом до 9 кг. Полного заряда батареи G1T4-M1N1 хватает на преодоление до 34 километров, а время полной зарядки составляет всего 2 часа. Конструкция устройства также включает в себя USB-порт для подзарядки других устройств.

Робот поддерживает подключение к сетям Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и оснащен Bluetooth-динамиками, что позволяет слушать музыку во время движения. Управление роботом осуществляется с помощью мобильного приложения, совместимого с Android и iOS.

Представители Disney отмечают, что G1T4-M1N1 позволяет фанатам «Звездных войн» ощутить себя частью фантастической вселенной в обычной жизни. Однако это удовольствие будет стоить недешево – в американских магазинах цена новинки составляет около 3 100 долларов (250 670 руб.).