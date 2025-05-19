Qualcomm не представит новые чипы Snapdragon на Computex 2024, однако анонс следующего поколения систем на кристалле (SoC) Snapdragon запланирован на 23 сентября во время мероприятия Snapdragon Summit на Гавайях.

Во время сегодняшнего основного доклада на Computex 2025 все было сдержанно. Никаких захватывающих анонсов чипов; вместо этого Амон (Qualcomm CEO) поднялся на сцену и рассказал о прогрессе, достигнутом Qualcomm с платформой Snapdragon за последний год. Ключевым фактором, на который он указал, был быстрый рост приложений, поддерживаемых платформой Snapdragon X Elite, а также более 1400 игр, в которые теперь можно играть на ноутбуках Snapdragon.

В ходе презентации также были сделаны намёки на будущие продукты, в частности, ожидается появление следующего поколения чипов Snapdragon X2 и X2 Elite для ноутбуков и премиум-устройств. Предполагается, что новые модели получат улучшенные характеристики и будут предназначены для различных сегментов рынка.

Кроме того, обсуждается возможность появления систем для настольных ПК с процессорами Snapdragon, однако пока речь идёт преимущественно о мини-ПК и системах типа моноблоков. Qualcomm продолжает укреплять свои позиции на рынке интегрированных процессоров, занимая около 9% рынка в США и 5% в пяти крупнейших европейских странах.