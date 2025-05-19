Дженсен Хуанг продемонстрировал ускоритель на сцене, но обошёлся без технических подробностей.

Во время выступления на очередной презентации Nvidia генеральный директор компании Дженсен Хуанг впервые продемонстрировал GeForce RTX 5060. На сцене он держал в руках видеокарту с брендом ASUS, а также показал ноутбук MSI с RTX 5060 на борту.

Несмотря на демонстрацию, никаких характеристик или новых деталей Хуанг не сообщил. Основной акцент презентации был сделан на искусственном интеллекте, а не на игровых видеокартах. Однако журналисты и инсайдеры уже раскрыли некоторые параметры RTX 5060 заранее.

По данным отраслевых источников, RTX 5060 примерно на 25 % быстрее RTX 4060 при активированном DLSS Frame Generation, что делает её одним из самых эффективных решений в среднем сегменте.

На сцене Nvidia также показала виртуальную сцену европейского города с водной гладью и свечами, где, по словам Хуанга, видеокарта отрисовывала только каждый десятый кадр, а оставшиеся 90 % генерировались технологией DLSS. Это подчёркивает, насколько велика ставка компании на нейросетевые методы апскейлинга и реконструкции изображения.

«Когда ты CEO, у тебя много детей. GeForce — один из них. Сейчас 90 % наших презентаций не о GeForce, но это не значит, что мы его не любим», — отметил Дженсен Хуанг. По его словам, запуск RTX 50-й серии стал самым быстрым и успешным в истории Nvidia, а сам бренд GeForce отметил 30-летие.

Больше подробностей о RTX 5060 ожидается в ближайшие недели, но уже сейчас понятно, что Nvidia будет делать упор на энергоэффективность и масштабируемость DLSS, а не только на сырой прирост производительности.