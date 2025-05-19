18A-процесс, мощная графика и продвинутая работа с ИИ — Intel делает ставку на новое поколение.

На выставке Computex 2025 в Тайбэе компания Intel впервые продемонстрировала в действии ноутбуки на базе процессоров Panther Lake Core Ultra 300 — своих первых чипов, созданных по техпроцессу 18A. В отличие от январской демонстрации на CES, где чипы просто запускались, теперь они выполняли реальные задачи: от рендеринга до ИИ-приложений.

Intel подтвердила, что массовое производство Panther Lake начнётся во второй половине 2025 года, а полноценный розничный запуск запланирован на начало 2026 года.

Что известно о Panther Lake

Процессоры Panther Lake объединят энергоэффективность Lunar Lake с производительностью Arrow Lake-H. На стенде был представлен кристалл чипа, где можно рассмотреть размещение CPU, GPU, I/O и SoC-блоков. Согласно утечкам, архитектура включает ядра Cougar Cove (P-core) и Darkmont (E-core).

Главные особенности:

18A-процесс — ключевой для стратегии Intel по возвращению технологического лидерства;

— ключевой для стратегии Intel по возвращению технологического лидерства; Встроенная графика Xe3 (предположительно) с XMX-блоками, близкая по уровню к Lunar Lake;

с XMX-блоками, близкая по уровню к Lunar Lake; Поддержка ИИ-функций на уровне устройства без облачной обработки.

Демонстрации и тесты

Intel использовала две валидационные платформы (RVP) с кулерами, приближающими условия к реальному использованию. В демонстрациях участвовали следующие сценарии:

1. Clippy на базе LLM

В одном из ноутбуков работал обновлённый Clippy, функционирующий как локальная языковая модель. Он генерировал код Python для создания игры, демонстрируя возможности чипа в обработке ИИ-нагрузок.

2. Редактирование видео через Da Vinci

В другом примере демонстрировалась редактура видео с ИИ-поддержкой: автоматическая смена фона, изменение цвета одежды, добавление летящего текста — всё это обрабатывалось локально.

3. Компактный девкит и софт

Также был показан разработческий комплект, который уже используется более 300 разработчиками ПО. На нём Intel продемонстрировала функции авто-колоризации и апскейлинга изображений, снова без облачной обработки. Девкит выделяется компактными размерами и высокой энергоэффективностью.

Больше ноутбуков — больше партнёров

На стенде Intel также были представлены прототипы ноутбуков от OEM-партнёров — это первые модели, которые могут появиться на рынке после запуска Panther Lake. Все устройства находятся в стадии активного тестирования и оптимизации.