Компания Bosgame представила новый компактный ПК M5 AI mini PC, созданный специально для разработчиков, творцов и профессионалов в области искусственного интеллекта. Устройство основано на новейшем процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395, который построен на архитектуре Zen 5 и включает 16 ядер и 32 потока. Встроенная нейросеть AMD XDNA 2 NPU обеспечивает до 50% повышения производительности ИИ по сравнению с предыдущими решениями, что позволяет эффективно запускать крупные языковые модели, такие как Llama 3 в LM Studio. По заявлениям компании, M5 способен обеспечить в 2,2 раза большую производительность ИИ, чем Nvidia RTX 4090.

Мини-ПК не оснащен дискретной видеокартой — вместо этого используется интегрированная графика Radeon 8060S на базе архитектуры RDNA 3. Она обладает 40 вычислительными блоками и обеспечивает производительность, близкую к Nvidia RTX 4070. В системе установлено 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с тактовой частотой 8533 МГц и твердотельный накопитель PCIe Gen4 емкостью 2 ТБ, который можно расширить за счет второго слота M.2.

Корпус устройства выполнен из алюминия и имеет компактные размеры, что делает его удобным для использования в ограниченных пространствах. На задней панели расположены порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 для вывода изображения с поддержкой разрешения до 8K при частоте 60 Гц, а также слоты для карт SDXC, USB-A и USB-C для подключения периферии. Для беспроводных соединений доступны Bluetooth 5.2 и WiFi 6e.

Предварительная цена устройства составляет $1699, а поставки начнутся по всему миру уже с 10 июня. Bosgame позиционирует M5 AI mini PC как мощное решение для тех, кто нуждается в высоких вычислительных возможностях при минимальных габаритах, что делает его привлекательным выбором для специалистов в области искусственного интеллекта и разработки новых технологий.