Beelink нацеливается на рынок профессиональных мини-рабочих станций, конкурируя с Mac Studio от Apple, выпустив новый компактный ПК — AI Mini. Этот мощный мини-компьютер создан для выполнения сложных вычислительных задач и работы с искусственным интеллектом, при этом его цена значительно выше, чем у обычных устройств.

AI Mini — второй мини-ПК от Beelink на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395. Этот 16-ядерный, 32-поточный чип сочетает архитектуру Zen 5 с интегрированной видеокартой Radeon 8060S, обеспечивая до 126 TOPS (триллионов операций в секунду) для задач ИИ. Такой уровень мощности делает устройство подходящим для разработки и запуска тяжелых моделей машинного обучения и обработки больших данных.

Особенности AI Mini:

Поддержка до 128 ГБ оперативной памяти, что позволяет работать с крупными наборами данных и сложными проектами.

Возможность функционировать как локальный сервер ИИ без необходимости использования внешних графических карт или облачных решений.

Встроенные порты: два USB4 (до 40 Гбит/с), USB Type-C на передней панели и два порта Ethernet по 10 Гбит/с для надежного подключения.

Цена — около $1999, что почти вдвое дороже предыдущей модели Beelink SER9 HX-370 и дороже аналогичных решений на базе AMD Strix Halo, таких как GMKTec EVO-X2.

Хотя стоимость высока, AI Mini позиционируется как профессиональный инструмент для разработчиков, специалистов по рендерингу видео, обработке больших данных и машинному обучению. Beelink делает ставку на качество и мощность, предлагая устройство, которое может стать альтернативой дорогим рабочим станциям вроде Mac Studio или Nvidia DGX Spark AI.