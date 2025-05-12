Asus анонсировала новую материнскую плату TUF Gaming B850-BTF WiFi W, которая стала частью серии Back To (the) Future (BTF). Она построена на чипсете AMD B850, поддерживает новейшие процессоры Ryzen и предлагает уникальное решение по организации кабелей и питанию видеокарт. Премьера устройства ожидается на Computex 2025.

Главные фишки платы — проприетарный слот для видеокарт с подачей питания до 600 Вт и скрытая разводка всех кабелей на обратной стороне. Такой подход позволяет добиться аккуратной сборки без видимых проводов, но требует корпуса, совместимого с BTF-стандартом.

Характеристики и совместимость

Плата формата ATX оснащена разъёмом AM5 и поддерживает процессоры:

Ryzen 7000 (Raphael)

Ryzen 8000 (Phoenix)

Ryzen 9000 (Granite Ridge)

Система питания — 14+2+1 фаза, силовые модули на 80 A и восьмислойная PCB обеспечивают стабильную работу как с 35-ваттными чипами, так и с топами на 170 Вт.

Также плата получила:

4 слота DDR5 с поддержкой до 256 ГБ (модули по 64 ГБ)

с поддержкой до (модули по 64 ГБ) Разгон памяти до DDR5-8000+ (возможности зависят от CPU)

(возможности зависят от CPU) Поддержка AMD EXPO и Asus AEMP для модулей без профилей разгона

Новый GPU-слот на 600 Вт: плюс или минус?

Главная инновация — специальный слот для видеокарт, передающий питание по материнской плате. Питание подаётся через стандартный кабель 12V-2×6, который подключается не к карте, а к плате с обратной стороны. Это:

Убирает лишние провода из корпуса

Уменьшает риск перегрева и оплавления 16-контактных разъёмов

Однако работает только с видеокартами Asus BTF. Использовать сторонние модели не получится — это ограничивает выбор GPU.

Слоты расширения и накопители

На плате доступны:

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 4.0 x1

Хранилище представлено тремя слотами M.2 (один — PCIe 5.0, два — PCIe 4.0) и четырьмя SATA III. RAID 0, 1, 5 и 10 поддерживаются, но функциональность зависит от процессора.

Сетевые и дополнительные возможности

Сетевой адаптер: 2.5G Ethernet

Беспроводная связь: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4

Удобства для сборки: Кнопка сброса PCIe-фиксатора Фиксаторы M.2 без винтов Быстросъёмные антенны Wi-Fi



Когда и сколько будет стоить?

Цена и дата выхода TUF Gaming B850-BTF WiFi W пока не объявлены. Asus обещает продемонстрировать плату на Computex 2025, где, вероятно, и прозвучат подробности.