Asus анонсировала новую материнскую плату TUF Gaming B850-BTF WiFi W, которая стала частью серии Back To (the) Future (BTF). Она построена на чипсете AMD B850, поддерживает новейшие процессоры Ryzen и предлагает уникальное решение по организации кабелей и питанию видеокарт. Премьера устройства ожидается на Computex 2025.
Главные фишки платы — проприетарный слот для видеокарт с подачей питания до 600 Вт и скрытая разводка всех кабелей на обратной стороне. Такой подход позволяет добиться аккуратной сборки без видимых проводов, но требует корпуса, совместимого с BTF-стандартом.
Характеристики и совместимость
Плата формата ATX оснащена разъёмом AM5 и поддерживает процессоры:
- Ryzen 7000 (Raphael)
- Ryzen 8000 (Phoenix)
- Ryzen 9000 (Granite Ridge)
Система питания — 14+2+1 фаза, силовые модули на 80 A и восьмислойная PCB обеспечивают стабильную работу как с 35-ваттными чипами, так и с топами на 170 Вт.
Также плата получила:
- 4 слота DDR5 с поддержкой до 256 ГБ (модули по 64 ГБ)
- Разгон памяти до DDR5-8000+ (возможности зависят от CPU)
- Поддержка AMD EXPO и Asus AEMP для модулей без профилей разгона
Новый GPU-слот на 600 Вт: плюс или минус?
Главная инновация — специальный слот для видеокарт, передающий питание по материнской плате. Питание подаётся через стандартный кабель 12V-2×6, который подключается не к карте, а к плате с обратной стороны. Это:
- Убирает лишние провода из корпуса
- Уменьшает риск перегрева и оплавления 16-контактных разъёмов
Однако работает только с видеокартами Asus BTF. Использовать сторонние модели не получится — это ограничивает выбор GPU.
Слоты расширения и накопители
На плате доступны:
- 1 x PCIe 5.0 x16
- 1 x PCIe 4.0 x16
- 1 x PCIe 4.0 x1
Хранилище представлено тремя слотами M.2 (один — PCIe 5.0, два — PCIe 4.0) и четырьмя SATA III. RAID 0, 1, 5 и 10 поддерживаются, но функциональность зависит от процессора.
Сетевые и дополнительные возможности
- Сетевой адаптер: 2.5G Ethernet
- Беспроводная связь: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
- Удобства для сборки:
- Кнопка сброса PCIe-фиксатора
- Фиксаторы M.2 без винтов
- Быстросъёмные антенны Wi-Fi
Когда и сколько будет стоить?
Цена и дата выхода TUF Gaming B850-BTF WiFi W пока не объявлены. Asus обещает продемонстрировать плату на Computex 2025, где, вероятно, и прозвучат подробности.