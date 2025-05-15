Если верить пресс-релизам компании, новые мониторы были созданы в ответ на растущий спрос. Очевидно, что «геймеры быстро попросили нас о дополнительных опциях» для модели ROG Strix OLED XG27AQDMG, выпущенной в прошлом году. В результате появились две 32-дюймовые OLED-модели с глянцевым экраном.

Не всем нравятся глянцевые дисплеи, поскольку отражения могут мешать работе или играм. Однако предпочтения часто зависят от условий использования: яркие цвета, глубокий черный и четкость изображения — преимущества глянца. Пользователи, которые уже сталкивались с разными типами покрытий, знают, что глянцевые экраны создают более насыщенную картинку, хотя требуют хорошего освещения и минимальных отражений.

Asus делает важное различие между WOLED и классическими OLED. В новых игровых мониторах используется технология WOLED — она устраняет некоторые недостатки традиционных OLED-дисплеев, такие как выгорание пикселей. В WOLED применяется один слой белого света с цветными фильтрами для формирования цветового спектра.

Эта технология разработана LG и включает в себя улучшения, такие как повышенная яркость благодаря Micro Lens Array (MLA). Asus утверждает, что их «TrueBlack Glossy film» сочетает оптический слой с нулевым уровнем дымки и усовершенствованный антибликовый стекло, что помогает снизить отражения и сделать изображение более ярким и насыщенным.

Технические характеристики новых моделей:

Диагональ: 32 дюйма

Разрешение: 3840 x 2160 (4K)

Возможность переключения в режим FHD для более высокой частоты обновления

Модели: XG32UCWMG (поддержка 4K 165 Гц / FHD 330 Гц) и XG32UCWG (поддержка 4K 240 Гц / FHD 480 Гц)

Планируется сертификация DisplayHDR True Black 400 (подтверждение качества изображения)

Встроенные технологии G-Sync Compatible и FreeSync Premium Pro для плавной игры

Время отклика: всего 0,03 мс (GTG), что идеально подходит для игр

Дизайн и подключение:

Asus постаралась сделать эти мониторы максимально компактными — глубина уменьшена на 30%, чтобы они занимали меньше места на рабочем столе. Оба дисплея оснащены двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и возможностью подключения через USB-C с Alt Mode. Также есть функции KVM-переключателя и двухпортовый USB-концентратор с зарядкой до 15 Вт.

Что известно о ценах и доступности?

На данный момент информации о ценах или точных датах поступления в продажу нет. Предположительно, новые модели появятся на выставке Computex следующей недели. Остается надеяться, что они найдут свое место среди лучших игровых мониторов на рынке.