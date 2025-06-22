Apple сосредоточится на энергоэффективности новых процессоров A19 и A19 Pro вместо максимальной производительности. Компания готова уступить лидерство в бенчмарках Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy ради увеличения времени автономной работы iPhone 17.

Согласно информации от инсайдера Fixed Focus Digital в китайской социальной сети Weibo, Apple делает ставку на батарею в iPhone 17 серии. Компания не возражает против того, чтобы отдать первенство в производительности процессору Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy.

Целевые показатели A19 Pro превысят A18 Pro

Процессор A19 Pro будет производиться по третьему поколению 3-нанометрового техпроцесса TSMC (N3P). Apple планирует достичь результатов в Geekbench свыше 4000 баллов в одноядерном тесте и более 10000 баллов в многоядерном.

Для сравнения: A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, показывает 3539 баллов в одноядерном тесте и 8772 балла в многоядерном. Новый чип продемонстрирует заметный прирост производительности при сохранении фокуса на эффективности.





MediaTek Dimensity 9500 и Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, также производимые по 3-нанометровому техпроцессу TSMC, нацелены на превосходство в чистой производительности. Однако процессоры Apple обеспечат улучшенное время автономной работы для iPhone 17 серии.

Эффективность критична для iPhone 17 Air

Акцент на энергоэффективность особенно важен для iPhone 17 Air. Из-за ультратонкого корпуса устройство получит компактную батарею ёмкостью всего 2800 мАч. В таких условиях каждый процент экономии энергии становится критически важным.





Процессоры A19 и A19 Pro способны выполнять больше задач за тот же период времени по сравнению со Snapdragon 8 Elite 2. Причина кроется в более высоких показателях Instructions Per Cycle (IPC) — количестве инструкций за такт.

Высокий IPC означает, что процессор выполняет больше операций за каждый такт частоты. Даже при более низкой тактовой частоте A19 может обрабатывать больше инструкций за цикл, что позволяет выполнять больше работы за меньшее время.





Samsung может опередить Apple в переходе на 2 нм

Неожиданный поворот может произойти с Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26+. Если Samsung Foundry повысит выход годных 2-нанометровых чипов до 60% или выше, процессор Exynos 2600 может стать первым коммерческим 2-нанометровым чипсетом на рынке.

Исторически Apple первой внедряла передовые техпроцессы: 7 нм в iPhone XS с A12 Bionic в сентябре 2018 года, 5 нм в iPhone 12 с A14 Bionic в октябре-ноябре 2020 года, 3 нм в iPhone 15 Pro с A17 Pro в сентябре 2024 года.

Если Samsung обеспечит достаточные объёмы производства 2-нанометровых чипов для Galaxy S26 и Galaxy S26+, iPhone впервые не станет первопроходцем в освоении нового техпроцесса. Это звание может достаться флагманам Samsung.