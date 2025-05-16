Настала неделя Computex 2025, и Nvidia с AMD вновь окажутся в центре внимания благодаря анонсам, демонстрациям новых устройств и технологиям. Team Red, похоже, готова затмить своего конкурента на рынке бюджетных графических процессоров.

AMD подтвердила в сообщении на X (Twitter), что представит свои планы по играм и искусственному интеллекту на выставке 21 мая. Как и у RX 9070 XT, у Team Red также подтверждено отсутствие референсных карт — новый GPU будет доступен только через партнеров по производству плат.

Планируется два варианта RX 9060 XT: с 8 ГБ и с 16 ГБ видеопамяти. По слухам, первая версия будет иметь меньшую доступность при запуске, который ожидается в июне. Многие геймеры считают, что 8 ГБ видеокарт уже недостаточно для современных требовательных игр при высоких разрешениях.

Последние новости и слухи

По информации TechRadar, RX 9060 XT может выйти уже в следующем месяце и составить конкуренцию Nvidia RTX 5060.

Nvidia подтвердит дату начала продаж RTX 5060 8 ГБ — 19 мая, что совпадает с датой презентации AMD.

У Nvidia RTX 5060 не будет варианта с большим объемом видеопамяти (по крайней мере, пока), тогда как у AMD есть такая возможность. Это дает Team Red преимущество перед конкурентом.

Запуск RTX 5060 запланирован на 19 мая, а AMD анонсирует свою новинку через два дня — 21 мая. Цена станет ключевым фактором для обеих компаний: потребители ожидают доступных цен, однако текущие рыночные тенденции показывают обратное.

Инфляция может стать еще одним препятствием для нового графического процессора AMD Radeon. Задолго до введения пошлин США сторонние карты продавались по ценам выше стартовых у розничных продавцов — эта тенденция продолжится и с новым GPU.

Поскольку референсных карт не будет, покупатели снова вынуждены будут обращаться к партнерским моделям. В прошлом Radeon RX 9070 XT продавалась по стартовой цене $599, но вскоре цены выросли — это негативно сказалось на привлекательности продукта.