Батарея Galaxy S25 Edge имеет более высокую плотность энергии по сравнению с аккумулятором Galaxy S25 Ultra, несмотря на меньшую ёмкость.

Критика в адрес Samsung за якобы «урезанную» батарею Galaxy S25 Edge с ёмкостью 3900 мА·ч оказалась преждевременной. Несмотря на тонкий корпус устройства и меньший объём аккумулятора по сравнению с флагманом S25 Ultra, внутри смартфона используется батарея с улучшенными характеристиками.

Разборка показала: плотность энергии у Edge выше

Как стало известно из видеоразборки, опубликованной YouTube-каналом WekiHome, батарея Galaxy S25 Edge имеет плотность энергии 758 Вт·ч/л. Это выше, чем у аккумулятора Galaxy S25 Ultra на 5000 мА·ч, у которого плотность составляет 727 Вт·ч/л. Таким образом, Samsung удалось оптимизировать пространство внутри корпуса Edge-модели, повысив эффективность размещения элементов питания.

В индустрии смартфонов особенно ценится сочетание компактности и длительной автономной работы, и в этом контексте выбор Samsung в пользу аккумулятора с повышенной плотностью выглядит оправданным. По данным WekiHome, инженеры компании улучшили характеристики батареи, сохранив при этом сверхтонкий профиль устройства.

Почему не использовали более продвинутые аккумуляторы

Для сравнения, OPPO Find N5 использует батарею с анодом из кремниевого углерода и достиг плотности 810 Вт·ч/л. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe. Если бы Samsung применила такую же технологию в Galaxy S25 Edge, ёмкость батареи выросла бы всего до 4200 мА·ч — прирост оказался бы несущественным на фоне возможных рисков.

После инцидента с возгоранием аккумуляторов Galaxy Note 7 компания Samsung придерживается консервативного подхода в выборе элементов питания. В Galaxy S25 Edge установлена литий-ионная батарея традиционного типа. Это решение связано с желанием избежать рисков, связанных с ещё не до конца изученной технологией кремниево-углеродных аккумуляторов.

Ice Universe: Samsung поступила правильно

Известный критик Samsung, инсайдер Ice Universe, заявил, что в данном случае обвинения в сторону южнокорейского бренда несправедливы. По его словам, идея о том, что китайские бренды могли бы встроить в столь тонкий корпус аккумулятор на 6000 мА·ч, — не более чем фантазия. Он также отметил, что Samsung продемонстрировала грамотный инженерный подход, избрав безопасное и сбалансированное решение.

Таким образом, несмотря на меньший номинальный объём, аккумулятор Galaxy S25 Edge оказался технически более совершенным, чем у более крупной модели, и, возможно, станет базой для дальнейшего увеличения ёмкости в будущих поколениях устройств.