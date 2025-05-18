Компания Acer представила новую линейку из пяти разнообразных мониторов, предназначенных для удовлетворения потребностей самых разных категорий пользователей — от профессиональных геймеров и стримеров до любителей развлечений и мобильных профессионалов. В ассортимент вошли две ультрасовременные модели Predator QD-OLED, два монитора серии Nitro с функциями Google TV для развлечений и игр, а также один портативный 4K-дисплей, идеально подходящий для тех, кто ценит мобильность и высокое качество изображения.

Predator X27U F5 — монстр для профессиональных игр с рекордной частотой 500 Гц

Этот 26,5-дюймовый монитор выполнен на базе технологии QD-OLED и предназначен для киберспортсменов и профессиональных геймеров. Его ключевые характеристики включают:

Разрешение: 2560×1440 (WQHD)

2560×1440 (WQHD) Частота обновления: невероятные 500 Гц — рекорд среди игровых дисплеев

невероятные 500 Гц — рекорд среди игровых дисплеев Время отклика: всего 0,03 мс (GTG), что обеспечивает минимальную задержку при быстром движении

всего 0,03 мс (GTG), что обеспечивает минимальную задержку при быстром движении Поддержка AMD FreeSync Premium Pro — устранение разрывов изображения и сглаживание движений

— устранение разрывов изображения и сглаживание движений HDR: сертификация VESA DisplayHDR TrueBlack 500, пиковая яркость до 1000 нит, контрастность 1 500 000:1

сертификация VESA DisplayHDR TrueBlack 500, пиковая яркость до 1000 нит, контрастность 1 500 000:1 Цветовая гамма: покрытие DCI-P3 99%, калибровка с точностью Delta E<2

Дополнительные особенности включают богатый набор портов: два HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4, USB-C с зарядкой до 65 Вт, USB 3.2 и аудиовыход. Монитор обладает эргономикой: наклон (-5° до +20°), поворот (±20°), вращение (±90°) и регулировка высоты до 120 мм. Встроенные динамики по 5 Вт дополняют мультимедийные возможности.

Predator X27 X — ультрачеткий 4K-дисплей с частотой 240 Гц

Эта модель также выполнена на базе QD-OLED технологии, но предлагает более высокое разрешение — 3840×2160 (4K UHD) — и частоту обновления до 240 Гц:

Время отклика: всего 0,03 мс (GTG)

всего 0,03 мс (GTG) HDR: VESA DisplayHDR TrueBlack 400, яркость до 1000 нит

VESA DisplayHDR TrueBlack 400, яркость до 1000 нит Цветовая гамма: DCI-P3 99%, Delta E<2

Порты включают два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и аудиовыход. Эргономика аналогична предыдущей модели: наклон (-5° до +25°), поворот (±20°), вращение (±90°) и регулировка высоты до 150 мм.

Nitro GA321QK P — универсальный монитор с Google TV для развлечений

Этот крупный (31,5 дюймов) VA-монитор сочетает в себе отличное качество изображения и мультимедийные функции:

Разрешение: UHD (3840×2160)

UHD (3840×2160) Частота обновления: 165 Гц

165 Гц Время отклика: от 0,5 мс (GTG) до 1 мс

от 0,5 мс (GTG) до 1 мс Контрастность: впечатляющие 3000:1

впечатляющие 3000:1 Цветовая гамма: sRGB покрытие на уровне 99%

Особенность модели — встроенный Google TV с поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и Google Cast для потоковой передачи контента. Порты: два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, USB-C с зарядкой до 90 Вт и два USB-A. Встроенные динамики по 5 Вт дополняют мультимедийное оснащение. Эргономика включает наклон (-5° до +25°), поворот (±20°), вращение (±90°) и регулировку высоты до 150 мм.

Nitro GA341CUR W0 — сверхширокий изогнутый дисплей для развлечений

Этот монитор предназначен для тех, кто ценит погружение в контент:

Диагональ: 34 дюйма

34 дюйма Разрешение: UWQHD (3440×1440)

UWQHD (3440×1440) Частота обновления: до 240 Гц

до 240 Гц Время отклика VRB: около 1 мс

около 1 мс Контрастность: высокая — около 4000:1

высокая — около 4000:1 Цветовая гамма: sRGB покрытие на уровне 99%

Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium и оснащён функциями Google TV с беспроводным подключением через Wi-Fi и Google Cast. Порты включают два HDMI 2.1, один DisplayPort, USB-C с зарядкой до 90 Вт и два USB-A. Эргономика аналогична предыдущим моделям.

Nitro PG271K — портативный дисплей высокого разрешения

Эта модель ориентирована на мобильных пользователей:

Диагональ: 27 дюймов

27 дюймов Разрешение: UHD (3840×2160) при частоте всего лишь 72 Гц или Full HD при динамическом переключении на более высокую частоту (до144 Гц)

UHD (3840×2160) при частоте всего лишь 72 Гц или Full HD при динамическом переключении на более высокую частоту (до144 Гц) Время отклика: минимально возможное — около 0,5 мс (GTG)

минимально возможное — около 0,5 мс (GTG) Цветовой охват: DCI-P3 около 95%

Монитор выполнен на IPS-панели с креплением VESA (100×100 мм), имеет встроенные динамики по одному ватту каждый и регулируемую подставку с наклоном от горизонтального положения до вертикального положения (от 0° до +180°). Он идеально подходит для тех, кто нуждается в мобильном высококачественном дисплее.

Новая линейка Acer объединяет передовые технологии в области игровых мониторов QD-OLED высокой частоты обновления для профессиональных геймеров; универсальные UHD-мониторы с мультимедийными функциями; сверхширокие дисплеи для погружения в контент; а также портативные решения для мобильных профессионалов. Каждая модель отличается уникальными характеристиками и эргономикой, что позволяет выбрать оптимальный вариант под любые задачи.