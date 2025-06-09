Компания проанализировала весь мир и пришла к выводу — люди любят играть в игры на iPhone. И для этого Apple Arcade не достаточно. Поэтому на WWDC 2025 компания анонсировала новое приложение — Игры. Оно будет показывать обновления, важные события и рекомендации, подобранные специально для вас

Не переживайте, про Arcade разработчики тоже не забыли, они прокачали и его. Поэтому в приложении теперь появились челленджи. Это значит, что вы можете кидать своим друзьям задания и вместе выполнять их.

На вкладке «играть вместе» вы можете увидеть игры, в которых ваши друзья проводят свободное время. Чем-то похоже на PlayStation, не так ли?) Тем не менее это очень круто и многие оценят эти обновления.