f 5c1922d989646255ffe554a47e4cb8ab694965b1
Автор:

Компания проанализировала весь мир и пришла к выводу — люди любят играть в игры на iPhone. И для этого Apple Arcade не достаточно. Поэтому на WWDC 2025 компания анонсировала новое приложение — Игры. Оно будет показывать обновления, важные события и рекомендации, подобранные специально для вас

f ad9c0b1d48632a4c28de75020a6e3113c65dc675
f 7fe3cf80bfbc510b01976f222e089cc715c3df41

Не переживайте, про Arcade разработчики тоже не забыли, они прокачали и его. Поэтому в приложении теперь появились челленджи. Это значит, что вы можете кидать своим друзьям задания и вместе выполнять их.

На вкладке «играть вместе» вы можете увидеть игры, в которых ваши друзья проводят свободное время. Чем-то похоже на PlayStation, не так ли?) Тем не менее это очень круто и многие оценят эти обновления.

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии