Авторы сериала по культовой фэнтези-саге запускают собственную игровую студию, чтобы создать масштабную ролевую игру в открытом мире.

Фэнтезийная вселенная «Колеса Времени», созданная писателем Робертом Джорданом, продолжает расширяться: теперь очередь дошла до видеоигр. Студия iwot Studios, известная участием в производстве сериала от Amazon Prime Video, объявила о запуске крупнобюджетной RPG, действие которой развернётся в мире книг.

Это будет первая игра от iwot Studios, и сразу — амбициозный проект уровня AAA. По данным Variety, разработка займёт около трёх лет, при этом студия только начала формировать ключевую команду, включая ведущих разработчиков. Несмотря на раннюю стадию, проект уже вызвал оживлённый интерес благодаря масштабам и наследию оригинального источника.

За штурвалом — ветеран индустрии с опытом в EA и Activision

Возглавит новую игровую студию Крэйг Александр — опытный менеджер, ранее занимавший руководящие посты в таких компаниях, как Warner Bros. Entertainment, Electronic Arts, Activision и Sierra On-Line. Его назначение говорит о серьёзности намерений iwot Studios и ставке на высокое качество будущей RPG.

По словам генерального директора iwot Studios Рика Селвиджа, проект станет частью единой медийной стратегии. Компания развивает сразу несколько направлений, включая игровой сегмент, полнометражный фильм и анимационную ленту по мотивам вселенной «Колеса Времени». При этом, по заверениям главы студии, между этими проектами будет соблюдена стилистическая и сюжетная целостность.

Не первый опыт, но самый масштабный

Стоит отметить, что это не первая попытка перенести эпопею Роберта Джордана в игровую среду. В 1999 году студия Legend Entertainment выпустила шутер от первого лица по мотивам «Колеса Времени», который до сих пор доступен благодаря цифровой платформе GOG. Однако новая RPG обещает быть гораздо более амбициозной как по формату, так и по качеству проработки.

Пока не раскрываются детали сюжета, жанровой направленности или игровых механик. Однако уже известно, что речь пойдёт о полноценной ролевой игре с открытым миром, в которой игроки смогут исследовать мир «Колеса Времени» в интерактивной форме.

С учётом успеха одноимённого сериала на Amazon и растущей популярности фэнтези-жанра в геймдеве, у проекта есть все шансы стать важным событием для поклонников как книг, так и видеоигр.