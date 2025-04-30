30 апреля 2025 года сеть М.Видео-Эльдорадо начала продажи одного из самых заметных игровых релизов весны — Clair Obscur: Expedition 33. Игра вышла в мировом релизе 24 апреля, а теперь доступна и в российских магазинах по цене 6 499 рублей.
Что это за игра
Clair Obscur: Expedition 33 — первая игра французской студии Sandfall Interactive. Сразу после релиза она получила высокие оценки:
- 93% положительных отзывов в Steam,
- пользовательский рейтинг 9,7 балла на Metacritic,
- более миллиона проданных копий за три дня,
- свыше 50 тысяч игроков онлайн в день запуска.
Проект стал неожиданным успехом для независимой студии и уже попал в число самых заметных игровых новинок года.
Сюжет и особенности
Действие игры разворачивается в вымышленном мире, где каждый год загадочная фигура по имени Живописец стирает определённое число — и вместе с ним всех людей, чей возраст ему соответствует. Главные герои возглавляют экспедицию, пытаясь остановить этот цикл.
Игра сочетает в себе:
- кинематографическую графику, построенную на контрастах света и тени (отсюда и название — clair obscur);
- пошаговые бои с активными элементами и упором на точность действий;
- развитую боевую систему, где важны стратегия, реакция и знание механик;
- сюжет с эмоциональной и философской составляющей, затрагивающей темы судьбы, долга и свободы выбора.
Проект ориентирован на аудиторию, которая ценит атмосферные, сюжетные игры и необычную подачу.