30 апреля 2025 года сеть М.Видео-Эльдорадо начала продажи одного из самых заметных игровых релизов весны — Clair Obscur: Expedition 33. Игра вышла в мировом релизе 24 апреля, а теперь доступна и в российских магазинах по цене 6 499 рублей.

Что это за игра

Clair Obscur: Expedition 33 — первая игра французской студии Sandfall Interactive. Сразу после релиза она получила высокие оценки:

93% положительных отзывов в Steam,

в Steam, пользовательский рейтинг 9,7 балла на Metacritic,

на Metacritic, более миллиона проданных копий за три дня,

за три дня, свыше 50 тысяч игроков онлайн в день запуска.

Проект стал неожиданным успехом для независимой студии и уже попал в число самых заметных игровых новинок года.

Сюжет и особенности

Действие игры разворачивается в вымышленном мире, где каждый год загадочная фигура по имени Живописец стирает определённое число — и вместе с ним всех людей, чей возраст ему соответствует. Главные герои возглавляют экспедицию, пытаясь остановить этот цикл.

Игра сочетает в себе:

кинематографическую графику , построенную на контрастах света и тени (отсюда и название — clair obscur);

, построенную на контрастах света и тени (отсюда и название — clair obscur); пошаговые бои с активными элементами и упором на точность действий;

с активными элементами и упором на точность действий; развитую боевую систему , где важны стратегия, реакция и знание механик;

, где важны стратегия, реакция и знание механик; сюжет с эмоциональной и философской составляющей, затрагивающей темы судьбы, долга и свободы выбора.

Проект ориентирован на аудиторию, которая ценит атмосферные, сюжетные игры и необычную подачу.