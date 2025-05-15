Pearl Abyss запустила новый сезон в Black Desert Mobile, который пройдёт с 13 мая по 15 июля. Игроков ждут ускоренное развитие, уникальные предметы и масштабный PvP-турнир с прямой трансляцией финала.

Среди главных наград сезона — первый в истории «Сундук с тотемом разлома +8», доступный тем, кто завершит сезон до конца. Также финальные участники получат полный комплект снаряжения: экипировку Хаоса +6, украшения +4, реликвии Начала и алхимические камни. Новый сезон ориентирован на более динамичное развитие персонажа — темп прокачки стал значительно выше, чем в прошлых циклах.Для поддержки роста героев были добавлены особые предметы, такие как:

[Сезон] Сундук насыщенной чёрной энергии,Плещущаяся слеза богини,Благородная слеза богини,Сундук повышения знаний.

Каркея (1 на 1)Рамонесс (3 на 3)

Чтобы присоединиться к сезону, достаточно создать сезонного героя — один дополнительный слот открывается автоматически для всей учётной записи. Сезонные задания стали проще: теперь требуется меньшее количество боёв и активностей, но при этом сохраняются прежние награды.PvP-турнир в прямом эфиреПомимо сезона, Pearl Abyss организуетс участием лучших бойцов. Турнир пройдётв двух форматах:Финальные матчи будут показаны в прямом эфире на— трансляция состоится 18 мая.Сезон и PvP-ивент открывают лето для Black Desert Mobile ярким контентом и возможностью получить действительно редкие награды.