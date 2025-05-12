Компания Nintendo добавит в Switch 2 функцию, которая позволит ограничить заряд аккумулятора до 90%. Это нововведение направлено на продление срока службы батареи, особенно актуальное для тех, кто часто играет в док-режиме.

Согласно информации из приложения Nintendo Today, пользователи смогут включить режим «Остановить зарядку на уровне около 90%» через настройки системы. Для этого нужно будет перейти в Настройки → Система → Остановить зарядку на 90% и активировать тумблер.

Зачем это нужно

Литий-ионные аккумуляторы, используемые в большинстве современных устройств, теряют ёмкость при длительном нахождении в состоянии полного заряда. Чтобы замедлить износ, некоторые производители уже давно внедрили подобную функцию — она есть, например, в смартфонах, ноутбуках и даже тестируется в Steam Deck от Valve.

Теперь и Nintendo решила последовать этому тренду. Хотя игроки потеряют часть потенциального времени автономной работы, в долгосрочной перспективе это поможет сохранить здоровье батареи.

Бонус: PIN-код и новая система разблокировки

В демонстрационном видео, опубликованном в приложении Nintendo, был замечен ещё один интересный момент: Switch 2 позволит установить PIN-код на экран блокировки. Причём реализовано это гораздо удобнее, чем на оригинальной Switch, где защита PIN-ом требовала использования родительского контроля через отдельное мобильное приложение.

Nintendo пока не выкладывала это видео в открытый доступ, но энтузиасты уже успели записать его и превратили в GIF для демонстрации.

Когда выйдет Switch 2?

Релиз новой консоли ожидается 5 июня 2025 года. Предзаказы уже раскупаются — так что если вы успели оформить покупку, вас ждёт не только улучшенная производительность, но и более продуманная работа с аккумулятором.