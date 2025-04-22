Bethesda и Xbox официально подтвердили выход The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, а также анонсировали прямую трансляцию, которая пройдёт уже сегодня, 22 апреля. На ней фанаты смогут впервые увидеть обновлённую версию культовой RPG. Несмотря на то, что официальной информации пока немного, есть несколько интересных деталей, которые дают представление о том, чего ожидать от ремастера.

Трансляция начнётся сегодня, 22 апреля, в 11:00 по восточному времени США (8:00 PT / 16:00 BST) и будет доступна на Twitch и YouTube-канале Bethesda. Разработчики оставили загадочное сообщение: «Всё будет раскрыто…», не раскрыв других подробностей. Однако недавние утечки дают нам некоторые подсказки.

На прошлой неделе в сеть попали скриншоты с сайта Virtuos, показывающие обновлённую графику игры — от пейзажей Сиродила до обновлённых моделей персонажей. Утечки также предполагают, что ремастер будет напоминать полноценный ремейк — настолько значительны изменения.

По информации от MP1st, нас ждёт ряд крупных обновлений:

переработанный интерфейс (HUD),

усовершенствованная система блокировки ударов в стиле Soulslike,

новые визуальные подсказки при скрытных действиях,

переработанная выносливость,

полностью изменённая механика стрельбы из лука,

улучшенная реакция врагов на действия игрока.

Кроме того, в утечках также упоминается Deluxe Edition и, возможно, даже возвращение печально известной DLC — «лошадиная броня», которая может быть упомянута хотя бы в виде пасхалки.

О ремастере Oblivion говорили в индустрии уже несколько лет. В 2020 году в сеть утекли документы с пятилетним планом Microsoft, где Oblivion Remastered значился в числе будущих проектов. А в 2023 году бывший сотрудник Virtuos утверждал, что игра будет скорее ремейком, чем просто ремастером.

Последняя полноценная часть The Elder Scrolls — Skyrim — вышла в 2011 году, и с тех пор Bethesda лишь раз упомянула о продолжении серии, показав тизер TES VI в 2018 году.

Останется подождать совсем немного — и, возможно, Bethesda сдержит обещание: всё действительно будет раскрыто.

Смотрите трансляцию The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered сегодня, в 8:00 PT / 11:00 ET / 16:00 BST на официальных каналах Bethesda в Twitch и YouTube.