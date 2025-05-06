Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида, покинувший Sony после 31 года работы, начал делиться закулисными историями, о которых раньше не рассказывал. В недавнем выпуске подкаста PlayStation Inside он вспомнил, как повлиял на судьбу одной из самых знаковых серий в истории PlayStation — Gran Turismo.

«Это было слишком реалистично»

По словам Ёсиды, на ранней стадии разработки Kazunori Yamauchi, создатель серии, показал ему прототип первого Gran Turismo. Тогда игра задумывалась как абсолютно реалистичный автосимулятор, но на практике всё оказалось… слишком сложно:

«Во время разработки Кадзунори Ямаути показал мне прототип Gran Turismo, и я был одним из первых, кто в него сыграл. И, скажу честно, он был абсолютно серьёзен в вопросе симуляции! Это было крайне продвинуто — возможно, даже чересчур», — вспоминает Ёсида.

Он посоветовал немного упростить геймплей, чтобы сделать его доступнее широкой аудитории. Но сначала Ямаути не воспринял это всерьёз. Тогда было решено собрать около 30 игроков для тестирования — и результат всё подтвердил:

«Как я и ожидал, все без исключения врезались в поворот уже на первой минуте, потому что управление было слишком сложным», — рассказывает Ёсида.

Gran Turismo сменила курс и стала хитом

После этого Ямаути признал, что Ёсида был прав. Игра была доработана, реалистичность немного смягчена, а финальная версия для PS1 стала значительно более доступной. Именно этот баланс между симуляцией и геймплейной «дружелюбностью» сделал Gran Turismo мировым хитом.

«Я стоял сзади в комнате рядом с Кадзунори, когда он повернулся ко мне и сказал, что я был прав. Тогда он и решил немного округлить углы, чтобы выпустить ту самую Gran Turismo, которую вы знаете сегодня. В каком-то смысле, мне приятно думать, что я частично спас эту игру и немного помог ей стать успешной», — говорит Ёсида.

Вклад, о котором раньше не рассказывали

Gran Turismo до сих пор остаётся одной из самых узнаваемых гоночных серий, и её успех действительно мог сложиться иначе. Влияние Ёсиды на развитие PlayStation невозможно переоценить — и теперь мы знаем ещё один неожиданный эпизод из закулисья эпохи PS1.