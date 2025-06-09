Студия Game Freak, известная по франшизе Pokémon, представила новый оригинальный проект на Xbox Games Showcase. Beast of Reincarnation — приключенческий экшен, действие которого происходит в постапокалиптической Японии 4026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2026 году, а также будет доступна с первого дня по подписке Game Pass.

Новый мир, новая героиня

Главная героиня Beast of Reincarnation — Эмма по прозвищу Печатающая. Вместе со своим псом по кличке Ку она пытается остановить распространение порчи, угрожающей истребить человечество. Согласно представленному трейлеру, игроки увидят элементы ближнего боя с применением клинка и исследование мира с помощью лиан и других акробатических приёмов.

Режиссёром проекта выступает Кота Фурусима, ранее не фигурировавший в титрах крупных тайтлов Game Freak. Игра сохраняет узнаваемый художественный стиль студии, но предлагает мрачную атмосферу и динамичный геймплей, что резко отличает её от привычных проектов по мотивам Pokémon.

Из «Project Bloom» в Beast of Reincarnation

Beast of Reincarnation ранее была известна под кодовым названием Project Bloom. Первоначально игру собирались выпускать под лейблом Private Division, принадлежащим Take-Two, однако после закрытия издательства проект получил нового партнёра — компанию Fictions.

Исполнительный продюсер Fictions Мика Курасава прокомментировала сотрудничество с Game Freak:

«Это невероятно — работать с гейм-директором Фурусимой-саном и известной командой Game Freak. Мы очень ценим это партнёрство и с нетерпением ждём, когда сможем показать игрокам потрясающий мир и насыщенные сражения Beast of Reincarnation».

Проект обещает стать важным шагом для Game Freak за пределами покемоновской франшизы — как в стилистике, так и в жанровом исполнении.