Компания Sony официально объявила о прекращении работы программы лояльности PlayStation Stars. Сбор очков завершится 23 июля 2025 года, а окончательное отключение сервиса состоится 2 ноября 2026 года. Об этом сообщается в блоге PlayStation. Новых участников больше не принимают, а при отмене участия все накопленные баллы аннулируются.

Программа PlayStation Stars была запущена в 2022 году и позволяла пользователям зарабатывать бонусные очки за покупки в цифровом магазине, получение трофеев и выполнение кампаний. Очки можно было обменивать на кредиты в PS Store или цифровые коллекционные предметы. Также система предусматривала уровни с доступом к расширенным привилегиям.

Накопление очков завершится в июле 2025 года

До 23 июля 2025 года пользователи смогут продолжать зарабатывать очки и получать награды. После этой даты новые кампании и бонусы предлагаться не будут. Однако доступ к цифровым коллекциям сохранится, а оставшиеся очки можно будет потратить до полного закрытия программы в 2026 году.

В компании отметили, что программа Stars стала важным шагом в развитии клиентского взаимодействия. В будущем Sony намерена использовать собранные данные и опыт для создания новых форматов поощрения, однако о конкретных альтернативах пока не сообщается.

Решение связано с проблемами и переоценкой приоритетов

С момента запуска PlayStation Stars столкнулась с разными оценками. В 2024 году произошёл сбой, из-за которого программа была недоступна почти месяц. Пользователи в соцсетях также делились мнениями: часть аудитории ценила цифровые трофеи, другие критиковали скромный выбор наград.

При этом к марту 2025 года по всему миру было продано более 55 миллионов консолей PS5, что подтверждает высокий интерес к экосистеме PlayStation. По мнению аналитиков, закрытие Stars может означать перераспределение ресурсов на развитие более масштабных проектов — например, мероприятий в PSN, улучшений в PlayStation Plus или новой системы лояльности, приуроченной к запуску PS6.