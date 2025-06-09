На Xbox Games Showcase компания Skybound Entertainment представила новую игру Invincible VS — командный 3v3-файтинг, действие которого разворачивается во вселенной «Неуязвимого». Проект будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Релиз ожидается в 2026 году.

Сюжет и режимы построены на оригинальной вселенной

Invincible VS предложит игрокам оригинальную историю, разворачивающуюся в декорациях, знакомых поклонникам комикса и его телевизионной адаптации. На арену выйдут культовые персонажи, включая Марка Грейсона по прозвищу Неуязвимый, Омни-мена и Атомную Еву.

Разработчики обещают несколько игровых режимов. В их числе — одиночная кампания, аркадные забеги, сосредоточенные на отдельных героях, а также соревновательные и неформальные режимы для поединков в формате Versus.

Киркман: «Это лучшее, что происходило с франшизой»

Соавтор оригинального комикса Роберт Киркман прокомментировал анонс:

«Я уже говорил это раньше и повторю снова: я никогда не был так воодушевлён ничем, связанным с «Неуязвимым». Invincible VS — это безумно весело, стремительно, яростно и пропитано той самой гиперболизированной жестокостью, которая встречается в комиксе и сериале. Это естественное развитие франшизы и то, чего фанаты ждали больше десяти лет. Без сомнений, это, вероятно, лучший супергеройский файтинг во всей вселенной!»

В Invincible VS разработчики делают акцент на сочетании зрелищности, динамики и узнаваемой атмосферы вселенной. Проект ориентирован на поклонников франшизы и любителей жанра файтингов, а выход в 2026 году даст команде достаточно времени на качественную реализацию задуманного.