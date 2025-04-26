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Одна из лучших черт ПК-гейминга — это невероятная активность моддерского сообщества. Энтузиасты способны полностью переосмыслить или оживить старые игры, вложив в проекты сотни часов работы. Одним из таких масштабных проектов стал Skyblivion, который переносит The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок Skyrim с современными графикой и механиками.

Когда в сети появились утечки ремастера Oblivion, а затем Bethesda подтвердила его выход, многие фанаты забеспокоились: не станет ли это концом для Skyblivion? К счастью, опасения оказались напрасными.

Содержание
1. Bethesda не планирует закрывать проект Skyblivion
2. Bethesda подарила команде ключи от ремастера Oblivion
3. Для поклонников The Elder Scrolls сейчас лучшее время
4. Другие игры Bethesda с официальной поддержкой модов

Bethesda не планирует закрывать проект Skyblivion

После официальной трансляции многие поклонники Skyblivion обратились к команде разработчиков, опасаясь, что работа над модом окажется под угрозой. Однако команда успокоила сообщество: Bethesda напрямую связалась с ними и подтвердила, что «не собирается» мешать выходу Skyblivion.

Разработчики даже ответили в соцсетях на пост с радостью по поводу того, что фанаты смогут получить сразу две версии Oblivion. В ответ они подтвердили, что компания поддерживает проект и не планирует вводить никаких ограничений.

Bethesda подарила команде ключи от ремастера Oblivion

Более того, Bethesda не только не стала чинить препятствий, но и сделала приятный жест. В знак признательности компания подарила всей команде разработчиков Skyblivion ключи для загрузки ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion. Этой новостью команда поделилась на официальной странице в X, поблагодарив Bethesda за поддержку.

Следует отметить, что Bethesda всегда отличалась лояльным отношением к моддерскому сообществу. В отличие от других компаний, которые нередко борются с фанатскими проектами, Bethesda активно поддерживает модификации и даже выделяет им отдельные разделы на своём официальном сайте.

Для поклонников The Elder Scrolls сейчас лучшее время

На этой неделе поклонники получили сразу две причины радоваться: полноценный ремастер Oblivion и новости о том, что Skyblivion продолжает развиваться при поддержке самой Bethesda. Если вы давно планировали вернуться в Тамриэль или попробовать Skyblivion, сейчас — идеальный момент. Особенно удобно, что ремастер доступен через подписку Game Pass.

Другие игры Bethesda с официальной поддержкой модов

  • Fallout 4
  • Skyrim Special Edition
  • Starfield
  • The Elder Scrolls Online
  • DOOM и DOOM II
  • Doom Eternal
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