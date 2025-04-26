Одна из лучших черт ПК-гейминга — это невероятная активность моддерского сообщества. Энтузиасты способны полностью переосмыслить или оживить старые игры, вложив в проекты сотни часов работы. Одним из таких масштабных проектов стал Skyblivion, который переносит The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок Skyrim с современными графикой и механиками.

Когда в сети появились утечки ремастера Oblivion, а затем Bethesda подтвердила его выход, многие фанаты забеспокоились: не станет ли это концом для Skyblivion? К счастью, опасения оказались напрасными.

Bethesda не планирует закрывать проект Skyblivion

После официальной трансляции многие поклонники Skyblivion обратились к команде разработчиков, опасаясь, что работа над модом окажется под угрозой. Однако команда успокоила сообщество: Bethesda напрямую связалась с ними и подтвердила, что «не собирается» мешать выходу Skyblivion.

Разработчики даже ответили в соцсетях на пост с радостью по поводу того, что фанаты смогут получить сразу две версии Oblivion. В ответ они подтвердили, что компания поддерживает проект и не планирует вводить никаких ограничений.

Bethesda подарила команде ключи от ремастера Oblivion

Более того, Bethesda не только не стала чинить препятствий, но и сделала приятный жест. В знак признательности компания подарила всей команде разработчиков Skyblivion ключи для загрузки ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion. Этой новостью команда поделилась на официальной странице в X, поблагодарив Bethesda за поддержку.

Следует отметить, что Bethesda всегда отличалась лояльным отношением к моддерскому сообществу. В отличие от других компаний, которые нередко борются с фанатскими проектами, Bethesda активно поддерживает модификации и даже выделяет им отдельные разделы на своём официальном сайте.

Для поклонников The Elder Scrolls сейчас лучшее время

На этой неделе поклонники получили сразу две причины радоваться: полноценный ремастер Oblivion и новости о том, что Skyblivion продолжает развиваться при поддержке самой Bethesda. Если вы давно планировали вернуться в Тамриэль или попробовать Skyblivion, сейчас — идеальный момент. Особенно удобно, что ремастер доступен через подписку Game Pass.

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