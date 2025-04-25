Capcom официально подтвердила: обновлённая версия культового Resident Evil 4 разошлась по миру тиражом более 10 миллионов экземпляров. Это самый быстрый результат среди всех игр в истории франшизы.

Новая планка достигнута менее чем за четыре месяца

Последний раз продажи ремейка фиксировались 5 января 2025 года на уровне 9 миллионов копий. С тех пор игра прибавила ещё миллион — всего за чуть более трёх месяцев. Такой темп вывел проект на первое место по скорости преодоления рубежа в 10 миллионов среди всех частей серии Resident Evil.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта 2023 года на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и ПК через Steam. Позже, 20 декабря 2023 года, игра стала доступна и на Mac, а также мобильных устройствах Apple — iPhone 15 Pro и iPad.

Возрождение легенды — залог успеха

Resident Evil 4 является полноценным переосмыслением оригинальной игры 2005 года. Capcom бережно сохранила ключевые элементы, за которые фанаты полюбили культовую четвёртую часть, при этом модернизировав геймплей, графику и общую атмосферу. Такой подход оказался выигрышным: ремейк получил высокие оценки от игроков и критиков по всему миру, а также удостоился множества наград. Всё это способствовало стремительному росту продаж.

Игра снискала признание как у преданных поклонников серии, так и у новой аудитории. Успех ремейка стал ярким примером того, как грамотное переосмысление классики может вдохнуть в неё вторую жизнь и одновременно увеличить популярность всей франшизы.

Продажи всей серии Resident Evil продолжают расти

Capcom продолжает придерживаться своей долгосрочной стратегии по активной поддержке каталога игр. Среди наиболее успешных проектов студии:

Resident Evil 7: Biohazard (2017) — более 15 миллионов проданных копий

(2017) — более 15 миллионов проданных копий Resident Evil 2 Remake (2019) — более 15 миллионов копий

(2019) — более 15 миллионов копий Resident Evil Village (2023) — свыше 11 миллионов

(2023) — свыше 11 миллионов Resident Evil 3 Remake (2020) — более 10 миллионов

Компания подчёркивает, что её приоритетом остаётся создание высококачественного игрового контента, способного удовлетворить запросы как игроков, так и инвесторов. Ставка на технологические инновации и творческий подход к классике продолжает оправдываться.