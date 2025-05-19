Ubisoft представила масштабное обновление тактического шутера с новым режимом, переработанными картами и защитой от читеров.

10 июня Ubisoft выпустит Rainbow Six Siege X — крупное бесплатное обновление для всех владельцев Rainbow Six Siege на ПК и консолях. Помимо визуальных и геймплейных улучшений, игра получит режим Dual Front, переработанную систему античитов и свободный доступ для новых игроков.

Бесплатный доступ и режим Dual Front

С релизом Siege X игра станет доступна бесплатно в режимах Quick Match, Unranked и Dual Front. Последний — это 6 на 6, где атака и защита действуют вместе, захватывая вражеские точки и защищая свои. Респавн в режиме активен, что добавляет динамики и снижает порог входа для новичков.

Улучшения по всем фронтам

В Siege X появятся:

Модернизированные карты с обновлённым освещением и текстурами (на старте — 5 карт, по 3 в каждом следующем сезоне);

с обновлённым освещением и текстурами (на старте — 5 карт, по 3 в каждом следующем сезоне); Новые разрушаемые элементы — газовые трубы, детекторы дыма, металлоискатели;

— газовые трубы, детекторы дыма, металлоискатели; Улучшенная навигация — теперь можно бегать по стенам с раппелем и разворачиваться в движении;

— теперь можно бегать по стенам с раппелем и разворачиваться в движении; Актуализированное оружие и ремастер оперативников, начиная с Clash в рамках Operation Daybreak(также выйдет 10 июня).

Античит, репутация и тестовый режим

Система R6 ShieldGuard теперь способна в режиме реального времени доставлять обновления безопасности, что затруднит работу читеров. Дополнительно в игре активирована репутационная система, снижающая токсичность и поощряющая положительное поведение.

Также появится:

Новая система голосовых и текстовых репортов ;

; Наказания за уход из матчей и персональные настройки конфиденциальности;

и персональные настройки конфиденциальности; Testing Grounds — отдельный плейлист для экспериментов и сбора обратной связи от сообщества.

Новичкам — собственный режим и награды

Для новичков вводятся Enlisted и Field Training — тренировочные режимы с ботами, повторяющими поведение реальных игроков. За выполнение обучающих задач можно получить внутриигровые награды, а опытные игроки будут быстрее проходить уровни допуска.

Также появится новый Onboarding Flow, улучшенная коммуникация через колёсико команд, режим статистики карьеры, в том числе K.O.S.T. — метрика из киберспорта.

Что ждёт в сезонах 3 и 4

Сезон 3 : карты Nighthaven, Lair и Consulate; новый швейцарский оперативник; возвращение Halloween-ивента; еженедельный турнир Siege Cup .

: карты Nighthaven, Lair и Consulate; новый швейцарский оперативник; возвращение Halloween-ивента; . Сезон 4: юбилей Rainbow Six Siege; ремастер атакующего оперативника; первое оружие, доступное сразу нескольким оперативникам; плейлист Testing Grounds и улучшения режимов тренировки.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.