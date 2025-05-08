Digital Foundry провел анализ второго трейлера GTA VI, который вышел 7 мая 2025 года и уже собрал более 82 миллионов просмотров.

Эксперты отметили высокую реалистичность деталей, таких как волосы на руках персонажей, отличное освещение и впечатляющие дистанции прорисовки. Разрешение трейлера составило 2560×1152 пикселей с апскейлингом до 4K и частотой 30 кадров в секунду. Качество изображения не достигло уровня нативного 4K, и, по словам аналитиков, на консолях не стоит ожидать 60 кадров в секунду из-за высокой нагрузки от системы глобального освещения на основе трассировки лучей (RTGI). Переход на 60 к/с потребовал бы значительного снижения разрешения.

Освещение в GTA VI полностью основано на RTGI, что обеспечивает реалистичное рассеянное освещение, особенно заметное на персонажах внутри автомобилей. Трассировка лучей также используется для создания отражений на прозрачных поверхностях, таких как стекла автомобилей, зеркала и солнцезащитные очки, в то время как для шероховатых поверхностей применяются экранные отражения (SSR). Игровая вода также проработана на высоком уровне, продолжая традиции Rockstar, заложенные в Red Dead Redemption 2.

В игре представлена новая система рендеринга волос на основе прядей, анимация одежды, которая движется независимо, и реалистичный рендеринг пота. По сравнению с Red Dead Redemption 2 персонажи выглядят менее мультяшно. Даже пиво в игре выглядит правдоподобно: в трейлере заметны пузырьки в бутылке.

Rockstar подтвердила, что трейлер полностью снят на игровом движке для PS5, сочетая геймплей и кат-сцены, что соответствует их подходу к рендерингу в реальном времени. Digital Foundry считает маловероятным появление игры на Steam Deck или Nintendo Switch 2, однако в будущем на ПК или PS5 Pro могут быть доступны различные улучшения.