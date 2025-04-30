Nintendo упростила способ делиться цифровыми играми между консолями Switch. В рамках обновления прошивки 20.0.0 на приставке появилась новая функция — Virtual Game Cards. Это первый шаг к полноценной системе цифрового обмена играми между пользователями, хотя с рядом ограничений.

Что такое Virtual Game Cards?

Virtual Game Cards — это новая система, позволяющая делиться загруженными играми, DLC и даже бесплатным ПО между консолями Nintendo Switch. На главном экране появилась отдельная иконка, где можно выбрать, какой контент вы хотите передать другому пользователю.

Ранее для обмена нужно было вручную назначать одну консоль как «Основную», другую — как «Вторичную», и при этом вторая должна была быть постоянно онлайн. Новая система избавляет от этого неудобства — но с одним важным условием: обмен возможен только при физическом приближении консолей друг к другу, то есть через интернет это не работает.

Как работает новая система обмена

После установки обновления пользователю доступны два способа делиться играми:

Load on Other System — позволяет временно загрузить игру на другую консоль, если обе привязаны к одному аккаунту. Это своего рода улучшенная версия старой системы Primary/Secondary.

— позволяет временно загрузить игру на другую консоль, если обе привязаны к одному аккаунту. Это своего рода улучшенная версия старой системы Primary/Secondary. Lend to Family Group Member — позволяет передать игру участнику вашей семейной группы Nintendo Switch Online. Важно: консоли при этом должны находиться рядом для прямого подключения.

Ограничения при использовании:

Игра или DLC могут быть одолжены максимум на 14 дней .

. Пока игра передана, она недоступна владельцу .

. Можно одолжить не более одной игры на человека , максимум трём пользователям одновременно .

, максимум . Один пользователь не может иметь более одной заимствованной игры.

Готовит ли Nintendo почву для Switch 2?

С учётом того, что запуск Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня, обновление 20.0.0 может стать последним крупным нововведением для оригинального Switch. Расширение возможностей цифрового обмена выглядит как подготовка к новой экосистеме, где функциональность аккаунта и совместное использование контента могут сыграть ключевую роль.

Пока остаётся открытым вопрос — насколько удобной окажется новая система на практике. С одной стороны, она наконец позволяет играть в одолженные игры офлайн, но с другой — исключает одновременное использование одной копии на двух устройствах.