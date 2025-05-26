Nintendo продолжает расширять возможности своей новой консоли Switch 2: теперь геймеры смогут использовать USB-мышь для управления в некоторых играх. Об этом стало известно из видеоролика разработчиков из Koei Tecmo, посвященного игре Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition.

Во время демонстрации продюсер Мити Рю подключил к консоли USB-мышь, после чего на экране появилось уведомление о подключении устройства. Управление в игре seamlessly переключалось между мышью и левым контроллером Joy-Con 2, позволяя комбинировать разные методы управления в зависимости от ситуации.

Поддержка мыши на Nintendo Switch 2 не ограничится одной игрой. Ранее Nintendo опубликовала видео в приложении Nintendo Today, в котором показала, как при постановке Joy-Con 2 на ребро активируется режим управления курсором для навигации по меню системы.

Первая версия консоли Nintendo Switch также поддерживала подключение клавиатуры и мыши, но эта функция использовалась редко. Например, порт игры Turok от Nightdive Studios позволял использовать мышь для управления. В новой версии Nintendo делает шаг навстречу удобству геймеров, предлагая более широкие возможности для взаимодействия с интерфейсом и играми.

Компания Nintendo пока не прокомментировала, будет ли USB-мышь поддерживаться во всех играх, которые используют управление курсором, или только в отдельных проектах.