М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж игры DOOM: The Dark Ages для консоли PlayStation 5. Издание полностью локализовано на русский язык и доступно в розничных каналах по цене 9 499 рублей.

DOOM: The Dark Ages — новая глава культовой серии шутеров от id Software и Bethesda Softworks. Игра выступает приквелом к DOOM (2016) и DOOM Eternal, возвращая игроков к истокам истории Палача Рока. Сеттинг вдохновлён варварской эпохой, где грубая сила и древние технологии противостоят демонической угрозе.

Игроков ждут:

арсенал нового оружия, включая боевой щит с пилами и арбалеты;

масштабные сражения с осадными машинами и монстрами;

зрелищные добивания, фирменная динамика и высокая интенсивность боёв;

развитие истории главного героя с усиленным сюжетным фокусом.

Сергей Мезин, руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества»:

«DOOM — это не просто игра, а один из символов жанра, который сформировал целое поколение игроков. Новая часть переносит нас в необычную для серии эпоху, сохранив всё то, за что фанаты любят DOOM: агрессивный геймплей, мощное оружие, динамику и драйв. Мы ожидаем высокий интерес к релизу и рады предложить его российским фанатам. Отдельно хочется отметить, что в нынешних реалиях далеко не каждая крупная игра получает официальную русскую локализацию. Поэтому её наличие — это явный сигнал, что издателю важно, чтобы проект нашёл отклик у русскоязычной аудитории».