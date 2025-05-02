Ведущая тенденция в современной гейм-индустрии, похоже, заключается в увеличении стоимости игр, оправдывая это растущими затратами на разработку. Microsoft также решил присоединиться к этому тренду.

Компания Microsoft увеличила розничные цены на консоли Xbox Series X/S. Эти изменения вступили в силу 1 мая по всему миру. Стоимость Series S увеличилась на 80 долларов (6 520 руб.), а Series X сразу на 100 долларов (8 150 руб.), теперь их можно приобрести за 380-430 и 550-730 долларов (30 970-35 000 руб. и 44 800-59 490 руб.) соответственно, в зависимости от конфигурации и объема памяти.

Более того, цена на некоторые игры от внутренних студий Microsoft, запланированные к выходу в праздничный сезон 2025 года и после него, вырастет с 70 до 80 долларов (с 5 700 руб. до 6 520 руб.). Это коснется, например, будущих игр серии Call of Duty. Компания объяснила это решение «приведением цен в соответствие с рыночной ситуацией». Стоимость подписки Game Pass при этом останется прежней.