Всероссийский фестиваль-выставка видеоигр, в 2025 году состоится в третий раз. Мероприятие пройдёт в Москве с 19 по 21 сентября на площадке MAIN Stage (ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33). Продажа билетов начнётся 1 мая.
Игропром позиционируется как одно из крупнейших игровых событий в России и собирает разработчиков, издателей, инвесторов и широкую аудиторию игроков. В прошлом году фестиваль посетили тысячи человек, и в 2025 году ожидается не меньший масштаб.
Исторический формат фестиваля
Ключевым отличием Игропрома 2025 станет тематическая концепция, основанная на исторической реконструкции. Всё оформление мероприятия, часть интерактивных зон, костюмы участников и сценическая программа будут отсылать к разным историческим эпохам и персонажам. Основные образы, которые задействованы в тематике:
- викинги,
- рыцари,
- витязи,
- мушкетёры,
- бояре.
Этот формат затронет как зрелищную часть фестиваля, так и игровые активности, костюмированные шоу и оформление стендов.
Структура мероприятия
Фестиваль делится на два формата: профессиональный день и дни открытого посещения.
19 сентября — деловая программа
Первый день фестиваля будет посвящён специалистам игровой индустрии. В программе:
- лекции и выступления разработчиков и представителей индустрии;
- инвестиционные сессии для стартапов и студий;
- круглые столы и профессиональные дискуссии.
Доступ к деловой части получат только участники, имеющие отношение к разработке, издательству или инвестированию в видеоигры.
20–21 сентября — дни для широкой аудитории
В выходные фестиваль будет открыт для всех желающих. Посетителям будут доступны:
- более 50 игровых стендов от российских студий и независимых разработчиков;
- турниры по киберспорту;
- зона ретро-игр с классическими консолями;
- VR-зона с демонстрациями проектов в виртуальной реальности;
- пространство с настольными играми;
- косплей-шоу, приуроченное к исторической тематике года;
- интерактивные конкурсы и презентации;
- выступления музыкальных коллективов;
- насыщенная шоу-программа.
Игропром проводится с 2023 года. По словам организаторов, основная цель фестиваля — создать открытую площадку, где встречаются профессиональное игровое сообщество и обычные игроки.