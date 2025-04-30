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Всероссийский фестиваль-выставка видеоигр, в 2025 году состоится в третий раз. Мероприятие пройдёт в Москве с 19 по 21 сентября на площадке MAIN Stage (ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33). Продажа билетов начнётся 1 мая.

Игропром позиционируется как одно из крупнейших игровых событий в России и собирает разработчиков, издателей, инвесторов и широкую аудиторию игроков. В прошлом году фестиваль посетили тысячи человек, и в 2025 году ожидается не меньший масштаб.

Содержание
1. Исторический формат фестиваля
2. Структура мероприятия
2.1. 19 сентября — деловая программа
2.2. 20–21 сентября — дни для широкой аудитории

Исторический формат фестиваля

Ключевым отличием Игропрома 2025 станет тематическая концепция, основанная на исторической реконструкции. Всё оформление мероприятия, часть интерактивных зон, костюмы участников и сценическая программа будут отсылать к разным историческим эпохам и персонажам. Основные образы, которые задействованы в тематике:

  • викинги,
  • рыцари,
  • витязи,
  • мушкетёры,
  • бояре.

Этот формат затронет как зрелищную часть фестиваля, так и игровые активности, костюмированные шоу и оформление стендов.

Структура мероприятия

Фестиваль делится на два формата: профессиональный день и дни открытого посещения.

19 сентября — деловая программа

Первый день фестиваля будет посвящён специалистам игровой индустрии. В программе:

  • лекции и выступления разработчиков и представителей индустрии;
  • инвестиционные сессии для стартапов и студий;
  • круглые столы и профессиональные дискуссии.

Доступ к деловой части получат только участники, имеющие отношение к разработке, издательству или инвестированию в видеоигры.

20–21 сентября — дни для широкой аудитории

В выходные фестиваль будет открыт для всех желающих. Посетителям будут доступны:

  • более 50 игровых стендов от российских студий и независимых разработчиков;
  • турниры по киберспорту;
  • зона ретро-игр с классическими консолями;
  • VR-зона с демонстрациями проектов в виртуальной реальности;
  • пространство с настольными играми;
  • косплей-шоу, приуроченное к исторической тематике года;
  • интерактивные конкурсы и презентации;
  • выступления музыкальных коллективов;
  • насыщенная шоу-программа.

Игропром проводится с 2023 года. По словам организаторов, основная цель фестиваля — создать открытую площадку, где встречаются профессиональное игровое сообщество и обычные игроки.

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