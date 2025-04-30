Всероссийский фестиваль-выставка видеоигр, в 2025 году состоится в третий раз. Мероприятие пройдёт в Москве с 19 по 21 сентября на площадке MAIN Stage (ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33). Продажа билетов начнётся 1 мая.

Игропром позиционируется как одно из крупнейших игровых событий в России и собирает разработчиков, издателей, инвесторов и широкую аудиторию игроков. В прошлом году фестиваль посетили тысячи человек, и в 2025 году ожидается не меньший масштаб.

Исторический формат фестиваля

Ключевым отличием Игропрома 2025 станет тематическая концепция, основанная на исторической реконструкции. Всё оформление мероприятия, часть интерактивных зон, костюмы участников и сценическая программа будут отсылать к разным историческим эпохам и персонажам. Основные образы, которые задействованы в тематике:

викинги,

рыцари,

витязи,

мушкетёры,

бояре.

Этот формат затронет как зрелищную часть фестиваля, так и игровые активности, костюмированные шоу и оформление стендов.

Структура мероприятия

Фестиваль делится на два формата: профессиональный день и дни открытого посещения.

19 сентября — деловая программа

Первый день фестиваля будет посвящён специалистам игровой индустрии. В программе:

лекции и выступления разработчиков и представителей индустрии;

инвестиционные сессии для стартапов и студий;

круглые столы и профессиональные дискуссии.

Доступ к деловой части получат только участники, имеющие отношение к разработке, издательству или инвестированию в видеоигры.

20–21 сентября — дни для широкой аудитории

В выходные фестиваль будет открыт для всех желающих. Посетителям будут доступны:

более 50 игровых стендов от российских студий и независимых разработчиков;

от российских студий и независимых разработчиков; турниры по киберспорту ;

; зона ретро-игр с классическими консолями;

с классическими консолями; VR-зона с демонстрациями проектов в виртуальной реальности;

с демонстрациями проектов в виртуальной реальности; пространство с настольными играми ;

; косплей-шоу , приуроченное к исторической тематике года;

, приуроченное к исторической тематике года; интерактивные конкурсы и презентации;

и презентации; выступления музыкальных коллективов ;

; насыщенная шоу-программа.

Игропром проводится с 2023 года. По словам организаторов, основная цель фестиваля — создать открытую площадку, где встречаются профессиональное игровое сообщество и обычные игроки.