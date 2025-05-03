Сообщается, что Half-Life 3 полностью играбельна и может быть анонсирована в этом году. По слухам, Half-Life 3 от Valve в настоящее время «играбельна от начала до конца» и может быть даже анонсирована летом, а затем выпущена зимой этого года. Это предположение исходит от Тайлера МакВикера, который известен тем, что сообщает о слухах о Valve, во время своей последней прямой трансляции вопросов и ответов. По словам МакВикера, игра действительно готова от начала до конца, что, как он предполагает, может поставить её на путь анонса и выпуска в этом году.

Помимо многочасовой прямой трансляции МакВикера, были и другие недавние намёки на прогресс Valve. В марте концепт-художник Valve Евгений Евстратий заявил, что он был в комнате, где Valve работала над Half-Life 3, во время подкаста CG Voices. В том же месяце другой инсайдер Valve, Gabe Follower, заявил, что Half-Life 3 станет «концом приключений Гордона», что потенциально может означать не-клиффхэнгерский финал одной из лучших игровых франшиз. Кроме того, интернет-сыщики обнаружили код, ссылающийся на HLX (который широко считается кодовым названием Half-Life 3), в крупных обновлениях Deadlock и Dota 2.

Хотя эти слухи не подтверждены, они являются многообещающими признаками жизни Half-Life 3. МакВикер сказал во время своей трансляции, что проект HLX не будет ещё одной игрой виртуальной реальности вроде Half-Life: Alyx и что в нём есть функции процедурной генерации, которые не предназначены для создания ландшафта или механики рогалик.