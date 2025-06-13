Sony официально подтвердила — консоль текущего поколения PlayStation 5 обогнала PlayStation 4 по числу активных пользователей в месяц. Это произошло впервые с момента выхода PS5 в 2020 году.

Рост популярности PS5 происходит на фоне постепенного спада активности на предыдущем поколении и расширения аудитории за счёт новых релизов, эксклюзивов и сервисов.

PS5 вырвалась вперёд: 124 миллиона активных игроков

На презентации Sony в рамках бизнес-встречи, состоявшейся в мае 2025 года, была продемонстрирована обновлённая статистика: теперь доля PS5 среди активных пользователей превышает долю PS4. Хотя точные цифры не раскрываются, в предыдущем году сообщалось о паритете — по 49 миллионов пользователей на каждую платформу. Сейчас общее число ежемесячных активных пользователей составило 124 миллиона — годом ранее их было 97 миллионов.

По словам президента и CEO Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино, PS5 остаётся наилучшей платформой для взаимодействия с контентом Sony, а её аудитория не только растёт, но и демонстрирует высокий уровень вовлечённости.

Игроки на PS5 тратят больше и играют активнее

Нисино отметил, что владельцы PS5 в среднем больше тратят на игры и подписки, чем пользователи PS4. Тем не менее, Sony не собирается отказываться от поддержки предыдущего поколения:

«PlayStation 4 остаётся важной точкой входа для многих игроков. Мы по-прежнему ориентированы на то, чтобы они могли наслаждаться нашим контентом и сервисами», — подчеркнул он.

Это подчёркивает стратегию Sony по плавному переходу между поколениями, без резкого прекращения поддержки старых устройств.

Впереди — PlayStation 6

В рамках той же встречи руководство Sony затронуло тему следующего поколения. Нисино назвал консольный бизнес компании «многоуровневой платформой» и подчеркнул интерес к стратегии запуска PS6.

«У нас уже есть большое и вовлечённое сообщество игроков, распределённое между двумя поколениями, и это создаёт огромный интерес к будущему платформы. Мы стремимся предложить новое, улучшенное взаимодействие с контентом и сервисами», — заявил он.

PS5 продолжит набирать обороты

Ещё в прошлом году Sony прогнозировала, что PS5 скоро обгонит PS4 по числу активных пользователей. Теперь этот прогноз официально подтвердился. PS5 не только догнала, но и обошла своего предшественника, подтверждая долгосрочные планы компании сделать её главной платформой нового десятилетия.