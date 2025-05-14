Epic Games пытается вернуть Fortnite в американский App Store, но Apple по-прежнему молчит. Прошло уже более пяти суток с момента первой заявки, и теперь Epic решила подать обновлённую версию игры повторно.

Fortnite на iOS может вернуться, но пока только на бумаге. Ещё в пятницу студия Epic Games отправила игру на рассмотрение в американский App Store, надеясь на одобрение и возвращение на устройства iPhone и iPad. Однако спустя 120 часов после подачи — никаких новостей от Apple. В результате Epic отозвала первую заявку и повторно отправила Fortnite на модерацию, но уже с новым обновлением, обязательным для всех платформ.

Почему Apple не спешит с ответом?

По внутренним правилам App Store, 90% приложений проходят проверку менее чем за сутки. Однако в случае с Fortnite всё оказалось куда сложнее. Напомним, Apple удалила игру из магазина в 2020 году после того, как Epic нарушила правила, внедрив собственную систему оплаты. Это привело к многолетнему судебному конфликту между компаниями.

Сегодня основная учётная запись разработчика Epic Games по-прежнему заблокирована. Поэтому для подачи Fortnite в App Store США используется аккаунт дочерней студии Epic Games Sweden. Именно она была создана как юридическое лицо для запуска магазина Epic Games Store в Европе — благодаря новому закону DMA.

Обсуждали ли Epic и Apple возвращение игры?

По словам CEO Epic Games Тима Суини, компания уведомила Apple о планах по повторной подаче Fortnite. Но о каких-либо официальных договорённостях речи не шло. Примет ли Apple игру — остаётся под вопросом. Суд ранее подтвердил, что Apple имеет право заблокировать аккаунт разработчика и не обязана пускать его обратно в магазин.

Тем не менее, сейчас ситуация изменилась. Согласно судебному решению, Apple обязана разрешать размещение ссылок на внешние методы оплаты. Именно за это, напомним, Fortnite была удалена в 2020 году. Несмотря на апелляцию, Apple пока должна выполнять условия решения суда.

Что будет дальше?

Суини заявил, что был бы «очень удивлён», если Apple «рискнёт заблокировать крупное приложение и снова разжечь конфликт». В условиях продолжающегося судебного давления Apple действительно может не захотеть усугублять ситуацию. Однако однозначного ответа от компании пока нет.

Следующее обновление Fortnite уже готово, и Epic ожидает решения Apple. Удастся ли вернуть одну из самых популярных игр на iOS — узнаем в ближайшее время.