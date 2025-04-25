Издатель Arc System Works и студия Yuke’s выпустили новый трейлер к игре Double Dragon Revive, в котором познакомили игроков с главным антагонистическим составом. В ролике представлены десять врагов, с которыми столкнутся братья Ли: Уильямс, Ропер, Абобо, Линда, Мин, Ан, Джоджи, Маркус, Вилли и Рэймонд.

Релиз игры ожидается 23 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam).

Кто есть кто в стане Теневых Воинов

Разработчики опубликовали краткие досье на каждого из персонажей. Все они принадлежат к преступной группировке Shadow Warriors, которая контролирует город и составляет основную угрозу для главных героев.

Уильямс (Williams) — один из ключевых бойцов банды и правая рука Вилли. Он знаком с лидером ещё до основания группировки и отличается абсолютной лояльностью. Использует акробатику, чтобы изматывать врагов.

— один из ключевых бойцов банды и правая рука Вилли. Он знаком с лидером ещё до основания группировки и отличается абсолютной лояльностью. Использует акробатику, чтобы изматывать врагов. Ропер (Roper) — командир отряда на передовой. Его база находится на складе вблизи трущоб. Предпочитает ближний бой с битой.

— командир отряда на передовой. Его база находится на складе вблизи трущоб. Предпочитает ближний бой с битой. Абобо (Abobo) — мощный и неумолимый «чистильщик», устраняющий преграды на пути банды. Отличается огромной физической силой и нацеленностью на братьев Ли.

— мощный и неумолимый «чистильщик», устраняющий преграды на пути банды. Отличается огромной физической силой и нацеленностью на братьев Ли. Линда (Linda) — стратег и управляющая финансами Shadow Warriors. Руководит казино, которое служит основным источником дохода. В бою использует хлыст для дистанционных атак.

— стратег и управляющая финансами Shadow Warriors. Руководит казино, которое служит основным источником дохода. В бою использует хлыст для дистанционных атак. Мин (Mihn) — младшая из двух сестёр-ассасинов, служащих группировке. Может казаться доброжелательной, но в действительности коварна и жестока. Обладает радикальными взглядами и готова на всё ради лидера.

— младшая из двух сестёр-ассасинов, служащих группировке. Может казаться доброжелательной, но в действительности коварна и жестока. Обладает радикальными взглядами и готова на всё ради лидера. Ан (Ahn) — старшая сестра Мин, отличается насмешливостью и ловкостью. Вместе с младшей действует в паре, используя быструю и координированную технику нападения.

— старшая сестра Мин, отличается насмешливостью и ловкостью. Вместе с младшей действует в паре, используя быструю и координированную технику нападения. Джоджи (Joji) — бывший рестлер и легенда подпольных боёв. После войны он заскучал без достойных соперников, пока не был завербован Shadow Warriors. Патрулирует мост, ведущий в городской район.

— бывший рестлер и легенда подпольных боёв. После войны он заскучал без достойных соперников, пока не был завербован Shadow Warriors. Патрулирует мост, ведущий в городской район. Маркус (Marcus) — молодой боец с неимоверной силой и звериным обликом. Внезапно нападает на братьев в метро, преследуя их когтями и скоростью.

— молодой боец с неимоверной силой и звериным обликом. Внезапно нападает на братьев в метро, преследуя их когтями и скоростью. Вилли (Willy) — безжалостный лидер Shadow Warriors. Верит в право сильного и не колеблется жертвовать подчинёнными. Использует в бою огнестрельное оружие.

— безжалостный лидер Shadow Warriors. Верит в право сильного и не колеблется жертвовать подчинёнными. Использует в бою огнестрельное оружие. Рэймонд (Raymond) — ещё один лидер банды, чья философия полностью совпадает с Вилли. Также прибегает к силовым методам и не щадит никого.

Что известно об игре

Double Dragon Revive — это перезапуск культовой beat’em up-серии с современным визуальным стилем и переработанной механикой. Проект обещает сохранить дух оригинала, при этом адаптируя игру под новые платформы и ожидания современной аудитории. Учитывая количество колоритных противников, нас ждёт динамичный и разнообразный бой на улицах преступного города.