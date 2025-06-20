Одна из самых признанных RPG последних лет, Disco Elysium, наконец-то доберётся до мобильных устройств. Разработчики объявили, что мобильная версия игры выйдет 5 августа на Android. Порт будет включать полную озвучку из издания The Final Cut, выпущенного в 2021 году. Озвучка доступна только на английском языке, но текст будет переведён на почти дюжину языков — и новые переводы появятся этой осенью.

Для мобильного релиза разработчики адаптировали игру под вертикальный экран и формат коротких игровых сессий. По словам главы студии Дениса Хавела, цель — сделать игру доступной для «пользователя TikTok», предлагая яркие и короткие эпизоды истории, визуала и звука.

Если вы ещё не знакомы с Disco Elysium: это необычная ролевая игра, в которой вы играете за детектива, страдающего от амнезии, вызванной употреблением наркотиков. Вместе с напарником вы расследуете убийство, по пути раскрывая детали собственной личности и мрачного мира вокруг. Диалоги в игре выполнены в духе настольных RPG с бросками кубиков, а сюжет — полон сюрреализма и философских размышлений.

Игра получила множество наград с момента выхода в 2019 году и по праву считается одним из самых выразительных примеров видеоигр как формы искусства. Её визуальный стиль вдохновлён масляной живописью, а атмосферный саундтрек написан британской группой British Sea Power.





На Android бесплатно будут доступны первые две главы, а полная версия игры будет стоить $9.99. Уже сейчас можно пройти предварительную регистрацию в Google Play, чтобы скачать игру в день релиза.